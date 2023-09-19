Завершить стройку до морозов: подрядчиков предупредили в области Абай

К концу 2023 года близки к завершению строительные работы на социальных объектах, включая культурные объекты, учреждения образования и здравоохранения, а также реконструкцию сетей водопровода. Тем не менее, возникают серьезные задержки по некоторым проектам, и требуются срочные меры для их ускоренного завершения, передает МИА "Казинформ".

Фото: пресс-служба области Абай

В этой связи, под председательством заместителя акима области Абай Димитрия Гарикова проведено рабочее совещание совместно с подрядчиками, осуществляющими строительство объектов в районах и городах региона. С подрячиками были обсуждены текущие проблемы и выдвинуты требования для окончания строительных работ.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

На совещании подрядчики, которые допустили задержки в выполнении своих обязательств, были подвергнуты строгой критике. Им сделаны открытые замечания, указаны их отставания в графиках строительства.

Фото: пресс-служба области Абай

«Вы выиграли конкурс, теперь от вас необходима отдача. Население ждет значительных результатов. Надо мобилизовать все усилия для скорейшего и качественного завершения работ. Увеличивайте скорость строительства, привлекайте дополнительную рабочую силу и расширяйте штат рабочих. Работа должна быть завершена до начала морозов», - сказал Димитрий Гариков.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В случае невыполнения работ в срок будут приняты решительные меры. Подрядчики могут быть включены в «черный список», что лишит их возможности участвовать в будущих государственных закупках и конкурсах на строительство. Кроме того, возможны судебные разбирательства для разрешения споров и взыскания неустоек или штрафов за просрочку.