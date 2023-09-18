13:55, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6
В Астане задержаны недобросовестные застройщики
В начале сентября т.г. по указанию прокуратуры города в производство Департамента полиции передано уголовное дело по коллективному заявлению дольщиков МЖК «R-Club» и «R-Club Deluxe» по факту мошенничества, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на прокуратуру города Астаны.
Установлено, что сумма привлеченных денежных средств дольщиков составила более 4 млрд тенге, фактически на строительство затрачено около 900 млн тенге. Застройщиком строительство в запланированный на 4-й квартал 2022г. срок не окончено.
Задержаны руководители строительных компаний, к которым применена мера пресечения в виде «содержания под стражей».
Создана следственно-оперативная группа.
В настоящее время устанавливаются остальные участники преступления и их активы.