РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:55, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Астане задержаны недобросовестные застройщики

    None
    None

    В начале сентября т.г. по указанию прокуратуры города в производство Департамента полиции передано уголовное дело по коллективному заявлению дольщиков МЖК «R-Club» и «R-Club Deluxe» по факту мошенничества, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на прокуратуру города Астаны.

    Установлено, что сумма привлеченных денежных средств дольщиков составила более 4 млрд тенге, фактически на строительство затрачено около 900 млн тенге. Застройщиком строительство в запланированный на 4-й квартал 2022г. срок не окончено.

    Задержаны руководители строительных компаний, к которым применена мера пресечения в виде «содержания под стражей».

    Создана следственно-оперативная группа.

    В настоящее время устанавливаются остальные участники преступления и их активы.

     

    Теги:
    Строительство
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Сегодня, 14:58
    Три офицера Нацгвардии получили ранения на полигоне в Жамбылской области
    Сегодня, 14:49
    Камшыбек Кункабаев побывал в нокдауне, но прошел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!