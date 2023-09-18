В Павлодарской области подрядчик не сдал в срок ни одну из 150 детских площадок

Договор с алматинской фирмой заключили весной, но обещанных детских площадок павлодарцы так и не дождались, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском акимате проблему признали. Все, что сделал подрядчик с мая по сентябрь – демонтировал старые карусели и горки и залил часть бетонных оснований под будущие игровые зоны. По некоторым адресам установили отдельные элементы детских площадок. Горожане не раз жаловались в соцсетях на то, что работы встали и детям негде играть.

В середине августа подрядчик объяснил, что строительство затянулось из-за проблем с поставками оборудования. Работы обещали закончить до начала октября, но не успели.

- Подрядчиком в лице ТОО «Компания строй индустрия» из 150 детских игровых площадок, указанных в договоре, на сегодня не имеет ни одного завершенного объекта благоустройства. И это несмотря на то, что договор с ней был заключён ещё в мае этого года. На 92-х из 150 детских игровых площадок лишь залито бетонное основание, которое доставляет массу неудобств и к тому же является травмоопасным для детей. Мы получаем много жалоб от горожан по поводу данной работы, они обоснованы, - сообщил аким Павлодара Хасар Хабылбеков.

Теперь местному отделу ЖКХ поручили завершить работы в тех дворах, где площадки под качели и другие малые формы уже забетонированы. На устройство новых бетонных оснований разрешения выдавать больше не будут. В акимате считают, что проводить такие работы с приближением холодов становится нецелесообразным. Площадки, которые не установят в этом году, обещают установить весной 2024 года.

Еще 32 детских площадки в павлодарских дворах должен был построить другой подрядчик - ПК «Дисконт». Они в сроки укладываются и свою часть работ скоро завершат.