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    12:48, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Рощу Баума в Алматы благоустроят в следующем году

    роща баума алматы
    Фото: МИА "Казинформ"

    Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района сообщил, что до конца года будут разработаны проектно-сметные документации по благоустройству рощи Баума, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

    - Управлением экологии и окружающей среды до конца года будут разработаны ПСД по благоустройству рощи Баума с экодорожками для скандинавской ходьбы, установкой МАФов, по благоустройству Большого Алматинского Канала с обустройством рекреационных и пляжных зон, обновлением пешеходных мостов, а также по благоустройству пешеходно-прогулочной зоны вдоль реки Малая Алматинка от улицы Майлина до границ города. Реализация проектов начнется во втором квартале 2024 года, – сказал Ерболат Досаев.

    Градоначальник добавил, что в этом году в районе завершена пешеходно-прогулочная зона по улице Молдагалиева и улице Чехова, а также реконструирован сквер у Дома школьников №6. Данные проекты послужили логическим продолжением ранее обустроенной прогулочный зоны по улице Сауранбаева. До конца октября завершится ремонт сквера аэропорта с установкой фонтана, поливочной системы, обновлением пешеходных дорожек.

    Теги:
    Алматы Благоустройство
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