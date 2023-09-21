Рощу Баума в Алматы благоустроят в следующем году

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района сообщил, что до конца года будут разработаны проектно-сметные документации по благоустройству рощи Баума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Управлением экологии и окружающей среды до конца года будут разработаны ПСД по благоустройству рощи Баума с экодорожками для скандинавской ходьбы, установкой МАФов, по благоустройству Большого Алматинского Канала с обустройством рекреационных и пляжных зон, обновлением пешеходных мостов, а также по благоустройству пешеходно-прогулочной зоны вдоль реки Малая Алматинка от улицы Майлина до границ города. Реализация проектов начнется во втором квартале 2024 года, – сказал Ерболат Досаев.

Градоначальник добавил, что в этом году в районе завершена пешеходно-прогулочная зона по улице Молдагалиева и улице Чехова, а также реконструирован сквер у Дома школьников №6. Данные проекты послужили логическим продолжением ранее обустроенной прогулочный зоны по улице Сауранбаева. До конца октября завершится ремонт сквера аэропорта с установкой фонтана, поливочной системы, обновлением пешеходных дорожек.