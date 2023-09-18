В поисках «короля» Севера

В Северо-Казахстанской области сохраняется главная интрига осени – кто займет кресло главы региона. Депутат маслихата Петропавловска, член общественного совета области, юрист Павел Афанасьев считает, что акимом должен быть местный хозяйственник, хорошо знающий особенности региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Павла Афанасьева, необязательно быть уроженцем области. Главное, проработать долгие годы в регионе, сделать здесь карьеру на госслужбе.

«Он должен ориентироваться в местных условиях, знать экономику края, бюджет, финансы. Именно с местных кадров учинить спрос населению проще, чем это будут пришлые. Местный знает особенности региона. Это должен быть профессионал в сфере народного хозяйства. Либо экономист, финансист, промышленник. Должен быть тот, кому верит население, кого знают народные избранники, кому они доверяют. Человек должен быть хваткий, деловой, хозяйственный, прежде всего. Нам вряд ли подойдет какой-либо дипломат, умеющий красиво говорить. Региону нужен работоспособный, ответственный человек. В то же время уживчивый. Когда приходит руководитель и пытается все подстроить под себя, переломить через колено, как говорится - это не дело. Мне кажется, в областном акимате команда сложилась, и новый аким должен подстроиться под нее, а не перестраивать под себя», - считает Павел Афанасьев.

Новому главе региона достанется беспокойное хозяйство. Проблем в области достаточно, есть с чем работать и каких результатов добиваться.

«Много незавершенных объектов строительства. В последние два года сократилось количество инвесторов, нет крупных прорывных проектов. Многопрофильная больница не может достроиться. Статус аэропорта Петропавловска так и не определен: международный он или нет. Транспортный хаб, о котором говорили, так и не развивается. Регион приграничный, но логистика слабо развита. Нужно наращивать промышленный потенциал. Когда-то наш регион славился военно-промышленным комплексом, промышленностью. Сейчас сфера лежит на боку. Область дотационная. По моим подсчетам, бюджет на 73% является дотационным из республики, только 27% - местные доходы. Нужно развивать налогооблагаемую базу. Крупный блок – социальная сфера. В регионе много малокомплектных школ, которые находятся в малоперспективных населенных пунктах. Нам важно сохранить и школы, и села. Есть дефицит школ с казахским языком обучения, многие здания требуют ремонта. В целом, какую сферу ни возьми – везде проблем хватает. Новому акиму будет, где развернуться и приложить руки. Главное, чтобы человек был неравнодушным», - заключил Павел Афанасьев.

Политолог, PhD, директор исследовательского центра ID-зерттеу Дина Айкенова сообщила, что претендент на эту должность должен быть управленцем с опытом в сельском хозяйстве, а также иметь навыки дипломата и коммуникатора.

«Cеверо-Казахстанская область без руководства уже более двух недель. За последний год в области прошло много кадровых изменений и уход опытных управленцев: в декабре прошлого года бывший аким области Кумар Аксакалов перешел в соседнюю Костанайскую область, был переназначен аким города. Более того, учитывая малочисленность области и сложный этнический состав, а также стратегическое приграничное положение и климатические условия, новые кадры крайне долго принимаются местными жителями.

Возможно длительный период назначения вызван именно этими сложностями. Претендент на эту должность должен быть опытным управленцем, с опытом в сельском хозяйстве, а также иметь навыки дипломата и коммуникатора. Он должен быть готов к потенциальным провокациям со стороны российских политиков и учитывать факт нахождения участка РЖД на территории области. Одновременно работать с китайским рынком потребления североказахстанского зерна, с американцами - по поводу спорного университета Аризона, из-за которого в СКУ им.М.Козыбаева были сокращены целые направления и преподавательский состав, а набор студентов не оправдал ожидания.

Последнее - это обязательный опыт в сфере внутренней политики, для адекватного продвижения государственной идеологии без перегибов при работе с неоднородным населением области.

При этом, такое затягивание процесса назначения может быть связано с институциональными изменениями границы области либо ее названия. В информационном поле часто поднимается вопрос о переименовании города Петропавловска или области в Кызылжар, что вызывает спорные мнения у самих жителей. С начала независимости Казахстана население СКО сократилось на 40%, а область относится к одним из самых старых по среднему возрасту жителей», - заключила спикер.

Напомним, ранее занимавший пост акима области Айдарбек Сапаров с 4-го сентября возглавляет Министерство сельского хозяйства. Мы рассказывали, что успел сделать за неполный год работы глава региона и кто сейчас остался у руля области.