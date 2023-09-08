Что успел сделать в регионе бывший аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Айдарбек Сапаров проработал акимом Северо-Казахстанской области всего 9 месяцев. Что полезного он успел сделать для региона за этот срок - в кратком обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Айдарбек Сапаров до назначения на должность акима много лет проработал в области. Болевые вопросы знал хорошо.

Первое, с чего начал - объехал районы. В сельской местности проживает половина населения Северо-Казахстанской области. Проблем на селе всегда много, начиная от дорог и водообеспечения до молодежного досуга.

Все 13 районов Айдарбек Сапаров объехал меньше, чем за месяц. В результате разработали план развития каждого района.

На водоснабжение сел в этом году выделили в два раза больше средств - 16,3 млрд тенге. Работы идут в 31 населенном пункте с численностью более 18 тысяч человек.

В районах начали строительство семи медицинских объектов. В том числе поликлиники в райцентре Кишкенеколь.

Кстати, сфера здравоохранения у акима была в центре внимания. В социальных сетях бурно обсуждали его внеплановый визит в городскую поликлинику №1. Кто-то поддержал акима в желании навести порядок и увидеть реальную ситуацию без прикрас, кто-то же посчитал, что от этого ничего не изменится. Тем не менее, порядок в медучреждении после приезда акима области навели.

Доехал аким области до центра скорой помощи. Сотрудники медучреждения возлагали большие надежды на Айдарбека Сапарова в решении вопроса со зданием для центра. Сейчас оно худшее по стране. Он сказал тогда директору центра подготовить предложение и пообещал оперативно решить проблему.

С мертвой точки сдвинулась в Петропавловске ситуация с 16 проблемными новостройками. Жильцов - большинство из которых очередники социальных категорий - не могли заселить в них два года из-за отсутствия коммуникаций и благоустройства. В итоге акиму области удалось добиться выделения дополнительных средств на завершение работ. Половину домов к началу сентября подготовили к сдаче. Остальные обещают заселить до ноября.

Айдарбек Сапаров дал поручение, чтобы с этого года строительством домов и подведением коммуникаций занимался один подрядчик. Чтобы он один нес за все ответственность и не повторилась такая же ситуация.

Чем точно запомнится Айдарбек Сапаров в должности акима области, так это ремонтом дорог. В этом году в Петропавловске приводят в порядок сразу 35 улиц, выделили в 12 раз больше средств, чем в предыдущие годы.

Акиму Петропавловска Серику Мухамедиеву Сапаров поручил лично проконтролировать вопрос совместной работы дорожных служб и коммунальных организаций. В городе часто начинали менять трубы после укладки нового асфальта. Даже народная примета сложилась: положили асфальт, жди коммунальщиков.

В целом по области до конца года обещают отремонтировать более 700 км дорог, из них 110 км – республиканского значения, 480 км – местного и 115 км – внутрипоселковых дорог в 47 селах.

Вдвое меньше стало в регионе аварийных школ. Две новых, построенных вместо аварийных в Тайыншинском районе, буквально за несколько дней до нового назначения аким успел посетить, встретился с учителями.

По области отремонтировали в этом году 48 объектов образования - чуть ли не самое большое количество по стране.

Запланировали в регионе при Айдарбеке Сапарове строительство семи школ, в том числе четыре по проекту «Комфортная школа» и двух детских садов. Последний раз дошкольные учреждения в Петропавловске открывали семь лет назад.

В этом году наконец-то учащихся младших классов обеспечили бесплатным горячим питанием. Из бюджета выделили около двух млрд тенге.

К безусловной заслуге Айдарбека Сапарова можно отнести переговоры с владельцами Петропавловской ТЭЦ-2, в результате которых финансирование на модернизацию теплоцентрали увеличили с 6 до 9 млрд тенге.

Невозможно не упомянуть сферу сельского хозяйства. Регион в этом году отличился количеством строящихся молочно-товарных ферм настолько, что об этом упоминал в Послании Глава государства и опыт Северо-Казахстанской области по возведению МТФ с помощью господдержки будут тиражировать по всей стране.

Все перечисленное - самое заметное, что успел сделать на посту акима области Айдарбек Сапаров. Не очень публичный человек, но считающийся жестким руководителем. Глобальных кадровых перестановок во время его работы не было, за исключением смены акима Петропавловска и двух районов.

Работу подчиненных критиковал конструктивно, без нагнетания ситуации. Неоднократно подчеркивал, что руководить любой работой из кабинета нельзя, отправлял руководителей управлений «в поле», чтобы сами убедились в ситуации на местах, в районах.

1 декабря 2022 года нового акима области Айдарбека Сапарова регион встретил коммунальной аварией в Петропавловске. В очередной раз рванул водопровод. Десятки домов среди зимы остались без воды. Времени на оценивание ситуации и «раскачку» у него не было.

Как встретит регион нового акима в этом году - загадка. Как и то, кто им станет.