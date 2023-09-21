Школьницам в Египте запретили носить никаб: традиция или тенденция

Египетское правительство запретило ученицам носить никаб - вуаль из ткани, закрывающую лицо - в общеобразовательных учреждениях. Такое решение приняло Министерство образования Арабской республики в преддверии нового 2023/24 учебного года, который начнется в египетских школах 30 сентября. Почему приняты новые требования к школьной форме для девочек и как к этому отнеслась общественность страны, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Причины новых требований к школьной форме

Новые требования к школьной форме для всех учащихся государственных и частных школ были введены в рамках решения министра образования Египта Реды Хегази. В постановлении министерства отмечается, что учащиеся имеют право по желанию выбирать, будут ли они покрывать волосы в школе, однако такие части одежды не должны закрывать лицо ученицы.

«Любая форма покрытия для волос, которая противоречит виду лица, является неприемлемой, и покрытие для волос должно быть цвета, выбранного министерством и местным управлением образования», — добавили в ведомстве.

В частности, в требованиях о школьной форме отмечается, что «покрытие волос для девочек не является обязательным, а скорее необязательным».

Решение вступит в силу с началом учебного года, который наступит 30 сентября, и продлится до 8 июня 2024 года.

В министерстве заявили, что для учениц, решивших носить хиджаб, опекун должен знать о выборе дочери и гарантировать, что он будет сделан «на основе ее желания, без давления или принуждения со стороны какого-либо физического или юридического лица, кроме опекуна».

Согласно требованиям египетского Минобразования, школьники, как мужского, так и женского пола, должны носить форму в соответствии с требованиями, которые включают в себя «фартук и брюки для всех учащихся цвета, определенного соответствующим управлением образования» для учащихся начальной школы.

«Это решение направлено на благо египетских студентов, ограничивая любые шансы мошенничества, кражи личных данных и других возможных преступлений», — приводит слова представителя Министерства образования Египта The New Arab.

«Вы не можете легко определить, кем является студентка, закрывающая лицо. В прошлом нарушения, совершаемые теми, кто носил вуаль на лице, не могли быть вовремя обнаружены, например, студенты заменяли других на экзаменах или мужчины, замаскированные под женщину с закрытым лицом, находились в помещениях, предназначенных только для женщин», - добавил представитель министерства.

Источник: Channel 4

Хиджаб

Общий термин для обозначения скромного дресс-кода. Также относится конкретно к шарфу, прикрывающему волосы.

Никаб

Вуаль, закрывающая лицо, и оставляющая напоказ только глаза.

Бурка

Полное покрытие лица и тела, в основном ассоциируется с Афганистаном.

Чадра

Полностью прикрывающий тело покрывало, распространена в Иране.

Химар

Платок, покрывающий волосы, шею и плечи.

Как египтяне относятся к новшеству

Хиджаб, покрывающий женские волосы, но не лицо, широко распространен в Египте, в то время как никаб чаще носят люди ультраконсервативного происхождения, отмечает Al-Jazeera. В египетском обществе уже давно ведутся ожесточенные дискуссии по поводу ношения никаба в общественных местах и ​​учебных заведениях.

Различные учебные заведения страны самостоятельно вводят запреты на никабы. Так, в 2009 году авторитетный университет «Аль-Азхар» запретил ношение никаба на университетских занятиях и в общежитиях после того, как великий шейх Мохаммад Саи д Тантави приказал студентке снять вуаль с лица во время посещения академии.

В 2015 году Каирский университет ввел запрет на ношение никаба для своих сотрудников, который в последующие годы, в 2016 и 2020 годах был поддержан египетской судебной системой, несмотря на апелляции. Тогда Высший административный суд Египта одобрил решение Каирского университета запретить профессорам носить никаб, положив конец спору, о том, нарушает ли запрет никаба в общественных местах личные свободы или представляет собой религиозную дискриминацию. Университет объяснил решение запретить никаб тем, что он отрицательно влияет на способность женщин, носящих его, общаться, передает Egypt Independent.

В то же время предложения о полном запрете никаба, внесенные в египетский парламент в последние годы, были либо отозваны, либо отклонены.

Сегодня египетская общественность по-разному смотрит на вопрос ношения никаба. В пользу запрета приводятся аргументы о том, что никаб мешает учителям правильно понимать язык тела и выражение лица учеников, чтобы иметь возможность помочь им или проявить необходимое внимание. Также отмечается, что школьная администрация должна иметь возможность идентифицировать людей, входящих и выходящих из школы.

С другой стороны, египтяне все же остаются преимущественно мусульманским обществом, а потому существует мнение, что запрет может привести к тому, что некоторые родители переведут своих детей из смешанных школ в школы, предназначенные только для девочек.

Противники запрета заявили, что никаб является «религиозной обязанностью» и его нельзя политизировать. Сторонники запрета никаба приветствовали это решение как «шаг в правильном направлении» для свободы женщин.

Так или иначе, вопрос ношения или запрета никаба и хиджаба по-прежнему волнует египетскую общественность. Одна из правозащитных египетских групп утверждает, что конституция Египта защищает религиозные свободы, а ограничение никаба является нарушением гражданских свобод.

В разных странах мира то и дело разгораются споры о запрете ношения женщинами-мусульманками никаба и хиджаба в общественных местах. Многие оспаривают право ношение хиджаба в суде. Например, в Афганистане, Саудовской Аравии, Иране и Йемене ношение хиджаба не только приветствуется, а обязательно по закону. А в Казахстане, Туркменистане, Таджикистане, Узбекистане и Азербайджане, наоборот, нельзя носить хиджаб в государственных учреждениях.