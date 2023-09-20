Обильные осадки затрудняют уборку урожая в Карагандинской области

В Карагандинской области продолжается уборка урожая. Проведение повсеместных работ затрудняют обильные осадки, выпавшие в первой декаде сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с повышенной влажностью зерна на сегодня стоит вопрос его просушки. Об уборке урожая на аппаратном совещании доложил руководитель областного управления сельского хозяйства Саят Мусин.

«Мы максимально используем все зерносушилки. Их у нас в наличии 48. Также некоторые аграрии дополнительно закупают сушилки. По состоянию на 18 сентября обмолочено 319 тысяч гектаров, намолочено 206,5 тысячи тонн зерна. Картофель убран с площади 2814 гектаров, собрано 54,9 тысячи тонн. Овощи убраны с площади 276 гектаров, собрано 8 тысяч тонн», – отметил Саят Мусин.

Для минимизации потерь и оперативного решения возникающих проблем при уборке урожая в регионе создана рабочая группа под председательством заместителя акима области Бауржана Асанова.

Глава региона Ермаганбет Булекпаев поручил оптимизировать работы по уборке урожая и использовать каждый «сухой» день.

«Управлению сельского хозяйства и акимам районов поручаю обеспечить все условия для своевременного сбора урожая. Акиматам необходимо ускорить работу по выборке дизельного топлива и определить потребность в семенах на следующий год», – сказал Ермаганбет Булекпаев.

В этом году площадь зерновых культур составляет 993,2 тысячи гектаров, что на 73,3 тысячи гектаров больше уровня прошлого года. В уборке задействовано 2095 зерноуборочных комбайнов.