Почему жалобы на судей не попадают в соответствующую инстанцию в РК

В Казахстане разработан новый механизм проверки судебного жюри. Об этом сообщила сенатор Айнур Аргынбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- За последние четыре года судами апелляции и кассации вынесено 1 461 постановления с указанием о грубом нарушении закона (судьями). В среднем 365 постановлений в год. Но передавать материалы судебному жюри или нет, решает пленарное заседание облсуда. В результате в судебное жюри попадает только 20-25% материалов, - сказала Айнур Аргынбекова, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства» на заседании МВК в Минюсте.

Сенатор отметила, что в связи с этим разработан новый механизм проверки судебного жюри.

- В связи с чем разработан новый механизм проверки судебного жюри, каждого отмененного судебного акта при внесении которого судьей было допущено грубое нарушение законности. Материалы судебного жюри будут направляться сразу, если апелляция или кассация укажет в своем постановлении о факте грубого нарушения. Пленарное заседание облсудов и Верховного суда теперь будут выражать мнение судейского сообщества о выявленном нарушении в форме рекомендации. Это повысит эффективность реагирования на нарушение законности со стороны судей, - пояснила Айнур Аргынбекова.

Напомним, что в Министерстве юстиции состоялось заседании Межведомственной комиссии по вопросам законотворческой деятельности.