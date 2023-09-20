Шторм ожидается на большей части Казахстана

Штормовое предупреждение объявили синоптики в 14 регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

20 сентября в Астане временами ожидается гроза.

В Шымкенте временами - гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Акмолинской области - гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный днем на западе, севере области - порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области днем ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ночью и утром в горных, предгорных районах области - туман. Ветер юго-западный, при грозе - порывы 17-22 м/с. В северной половине Алматинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юго-западе, в горных районах области - гроза, град. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке, в центре области Жетысу ожидается сильный дождь, в горных районах области - сильные осадки (дождь, мокрый снег). На востоке, в центре, горных районах области - гроза. Ветер юго-западный на юге, востоке, в центре области - порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области - туман

На севере, юге, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем на востоке области - порывы 18 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области - туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на востоке области 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман.

Днем на западе, юге Павлодарской области ожидается гроза.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области - дождь. На севере, востоке, юге ожидаются гроза, туман, днем - град. Ветер северо-западный, днем при грозе -порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, ночью на севере области - пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, юге, востоке области Улытау ожидается гроза. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.