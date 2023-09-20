Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Португалии

Главы государства отметили, что две страны связывают очень теплые дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Стороны подчеркнули наличие огромного потенциала для дальнейшего наращивания всесторонних связей, в том числе в сферах инвестиций, управления водными ресурсами, туризма и др.



Особое внимание было уделено вопросам укрепления взаимодействия в сфере цифровизации.

«Ваша страна имеет богатый опыт в IT-сфере. С учетом перспективности этой отрасли янаправлю в Лиссабон специальную делегацию для изучения возможности реализации совместных проектов. Казахстан заинтересован в налаживании более тесных связей с португальскими партнерами», - сказал Президент.

Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.



Достигнута договоренностьо продолжении тесного взаимодействия в рамках международных организаций, в первую очередь ООН.