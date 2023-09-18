Казахстанского борца обвинили в избиении в ТРЦ Алматы

Титулованного казахстанского борца греко-римского стиля обвинили в избиении мужчины в одном из торгово-развлекательных центров Алматы из-за ссоры детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео конфликта двух мужчин появилось в сети. Сообщается, что неоднократный чемпион Казахстана, призер чемпионатов мира по борьбе ударил отца пятерых детей кулаком в лицо в детском парке развлечений.

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По данным департамента полиции города, инцидент произошел 6 сентября.

- В управление полиции Бостандыкского района с заявлением обратился гражданин М.,1986 года рождения, в отношении гражданина К., 1987 года рождения, который нанес ему телесные повреждения. Данный факт зарегистрирован по статье 73-1 части 1 КРКобАП. С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных М., назначена судебно-медицинская экспертиза, - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

После получения заключения экспертного исследования, материал будет направлен в специализированный межрайонный административный суд по городу Алматы для принятия решения.

Это не первый случай, когда спортсмены становятся участниками конфликтных ситуаций. Ранее блогер Асель Аскар заявила об избиении со стороны борца греко-римского стиля в фитнес-клубе. Позже мужчину арестовали на 15 суток. А в Астане боксер-профессионал Бейбут Шуменов избил мужчину с ребенком на руках. Причиной инцидента была названа ссора детей на площадке, переросшая в драку.