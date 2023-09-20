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    22:34, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанский боксер получил непобежденного соперника на бой в андеркарде у «Канело»

    Казахстанский боксер получил непобежденного соперника на бой в андеркарде у «Канело»
    Фото: Suleimen Promotions

    Стал известен соперник казахстанского боксера Бека Нурмаганбета (10-0, 8 КО) по следующему бою, передает МИА «Казинформ.

    По информации промоутерской компании Suleimen Promotions, 30 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Бек Нурмаганбет сразится с нигерийцем Абимболой Осундаиро (5-0, 3 КО). Поединок рассчитан на восемь раундов.

    Главным событием шоу станет бой абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (59-2-2, 39 КО) с обладателем всех титулов в первой средней категории Джермелла Чарло (35-1-1, 19 КО).

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