Казахстанский боксер получил непобежденного соперника на бой в андеркарде у «Канело»

Стал известен соперник казахстанского боксера Бека Нурмаганбета (10-0, 8 КО) по следующему бою, передает МИА «Казинформ.

По информации промоутерской компании Suleimen Promotions, 30 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Бек Нурмаганбет сразится с нигерийцем Абимболой Осундаиро (5-0, 3 КО). Поединок рассчитан на восемь раундов.



Главным событием шоу станет бой абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (59-2-2, 39 КО) с обладателем всех титулов в первой средней категории Джермелла Чарло (35-1-1, 19 КО).