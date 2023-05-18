Сколько дней без визы могут находиться казахстанцы в разных странах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Граждане Казахстана могут совершать поездки в 31 из 195 стран мира со своим национальным паспортом. Кроме того, 6 стран выдают визы казахстанцам по прибытии в аэропорты этих стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, среди стран, выдающих визы по прибытии в аэропорт – Египет, Замбия, Маврикий, Намибия, Сейшельские острова. Однако на официальном сайте Министерства иностранных дел не указано, на сколько дней даются визы в этих странах. К этим странам можно прибавить Таиланд. Это государство выдает визы гражданам Казахстана по прибытии сроком на 30 дней.

Казахстанцы обоязаны регистрироваться в уполномоченных органах в случае пребывания на территории Узбекистана - более 5 дней, а в Азербайджане, Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане, в случае пребывания в этих странах, - более 30 дней.

В Гонконге, Иране, Омане казахстанцы могут находиться до14 дней, в Барбадосе - до 28 дней.

В Аргентине, Бразилии, Малайзии, Мальдивской Республике, Объединенных Арабских Эмиратах, Сербии, Филиппинах, Эквадоре - до 30 дней.

В Албании, Андорре, Колумбии, Коста-Рике, Молдове, Монголии, России, Украине - до 90 дней.

В Армении,Сент-Винсенте и Гренаде - до 180 дней.

В Грузии казахстанцы могут находиться без визы в течение одного года.

Граждане Казахстана могут находиться в Турции до 90 дней из 180 без визы. В Республике Корея – до 30 дней без визы. Но, с 1 апреля 2022 года в этой стране работает электронная система, авторизующая въезжающих без визы иностранных граждан.