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    15:07, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Уборку зерновых в СКО рассчитывают завершить на следующей неделе

    уборка зерновых
    Фото: Казинформ

    В Северо-Казахстанской области аграрии убрали 1,8 млн га, или 53% от общей площади. Намолотили 1,9 млн тонн, урожайность пока составляет 10,5 ц/га, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов выезжал на поля. По его словам, зерно имеет высокую влажность. Аграриям необходимо более 10 тыс. тонн удешевленных горюче-смазочных материалов для его просушки.

    «Подали заявку, чтобы помочь нашим сельхозтоваропроизводителям. Из-за обильных осадков хлеб, который был в валках, поднимался с повышенной влажностью – до 20%. Сейчас на поле видим, что влажность 15-16%. Надеемся, что в сжатые сроки наши аграрии уберут весь хлеб. По суточному приросту видим, что по зерновой группе на следующей неделе будем завершать уборочные работы. Прорабатываем вопросы по выделению дополнительных средств, сделали заявку в Минсельхоз по субсидированию, идут заявки по пролонгации», - сказал М. Тасмаганбетов.

    В сентябре по области выпало 45 мм осадков, что составляет 158% от месячной нормы. Сейчас в регионе установилась сухая солнечная погода, днем воздух прогревается до 18-20 градусов.

    По информации управления сельского хозяйства, техническая готовность позволила убрать валки в сжатые сроки. Работают 317 зерносушилок, которые позволяют за сутки просушить 240 тысяч тонн зерна. Емкостей для хранения зерна достаточно. На элеваторы поступило более 500 тысяч тонн зерна, в том числе пшеницы 3 класса - 325 тысяч тонн.

    В регионе создали рабочую группу, которая ведет оперативный мониторинг уборочной кампании.

    Теги:
    Регионы Казахстана Северо-Казахстанская область Урожай Сельское хозяйство
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