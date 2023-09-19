Уборку зерновых в СКО рассчитывают завершить на следующей неделе

В Северо-Казахстанской области аграрии убрали 1,8 млн га, или 53% от общей площади. Намолотили 1,9 млн тонн, урожайность пока составляет 10,5 ц/га, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов выезжал на поля. По его словам, зерно имеет высокую влажность. Аграриям необходимо более 10 тыс. тонн удешевленных горюче-смазочных материалов для его просушки.

«Подали заявку, чтобы помочь нашим сельхозтоваропроизводителям. Из-за обильных осадков хлеб, который был в валках, поднимался с повышенной влажностью – до 20%. Сейчас на поле видим, что влажность 15-16%. Надеемся, что в сжатые сроки наши аграрии уберут весь хлеб. По суточному приросту видим, что по зерновой группе на следующей неделе будем завершать уборочные работы. Прорабатываем вопросы по выделению дополнительных средств, сделали заявку в Минсельхоз по субсидированию, идут заявки по пролонгации», - сказал М. Тасмаганбетов.

В сентябре по области выпало 45 мм осадков, что составляет 158% от месячной нормы. Сейчас в регионе установилась сухая солнечная погода, днем воздух прогревается до 18-20 градусов.

По информации управления сельского хозяйства, техническая готовность позволила убрать валки в сжатые сроки. Работают 317 зерносушилок, которые позволяют за сутки просушить 240 тысяч тонн зерна. Емкостей для хранения зерна достаточно. На элеваторы поступило более 500 тысяч тонн зерна, в том числе пшеницы 3 класса - 325 тысяч тонн.

В регионе создали рабочую группу, которая ведет оперативный мониторинг уборочной кампании.