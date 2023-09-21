Всем по LRT. В центре Астаны забыли о безопасности детей

В некоторых районах Астаны возле двух школ идет активное строительство многоэтажных зданий. Родители учащихся всерьез обеспокоены, ведь стройка идет впритык к школам, что не соответствует нормам безопасности. Почему в акимате столицы дают разрешение на строительство таких объектов, разбиралась корреспондент МИА «Казинформ».

К нам в редакцию обратилась одна из жительниц столицы. Она пожаловалась на то, что рядом с жилым комплексом «Поколение» идет стройка школы, а рядом строится линия LRT.

По словам астанчан, несколько месяцев назад чиновники заверили, что государственная школа откроется в 2024 году, однако на сегодня работы на участке не ведутся.

На данном участке с одной стороны учебного заведения, с улицы Кабанбай Батыра, строится линия LRT. С другой стороны - компания BI GROUP возводит 24-этажный жилой дом, также рядом залили фундамент новой многоэтажки. Родители высказывают опасения относительно возможного отсутствия естественного освещения в школе из-за близкого расположения этих объектов. Кроме того, школа окружена высокими зданиями и LRT, что вызывает тревогу по части безопасности в случае чрезвычайных ситуаций.

Фото: Ильзат Сафаргалиев

В столичном акимате в ответ на запрос редакции сообщили, что строительство данной школы было запланировано по механизму государственно-частного партнерства в рамках нацпроекта «Комфортные школы». В связи с внесением изменений в постановление проекта, строительно-монтажные работы временно были приостановлены. Ввод в эксплуатацию школы запланирован на 2024 год.

«Расположение школы возле объекта LRT было определено на основании генерального плана Астаны и соответствует нормам безопасности, что подтверждается полученным положительным заключением вневедомственной государственной экспертизы. Согласно проекту детальной планировки города, возле школы предусмотрено строительство многоквартирного жилого комплекса. Расстояние между школой и МЖК соответствуют строительным нормативам, что подтверждается полученными положительными заключениями ГЭ и согласованным эскизным проектом», - заверили в ведомстве.

Фото: Ильзат Сафаргалиев

Кроме того, в акимате заявили, что строительство второго многоэтажного дома возле школы осуществляется на основании ПСД, получившей положительное заключение экспертизы и разрешение на выполнение строительных работ.

«Расстояние между школой и МЖК соответствует строительным нормативам, что подтверждается согласованным ЭП и полученным положительным заключением ГЭ, тем самым исключаются риски несоответствия нормам инсоляции и техники безопасности», - ответили в акимате.

Помимо этого, астанчане также жалуются на строительство жилого дома недалеко от гимназии №5. Родители школьников утверждают, что возведение объекта не соответствует нормам техники безопасности, качество строительства низкое, а кран, используемый на стройплощадке, находится над школьной территорией, где проходят дети, а сама школа расположена в нескольких метрах.

Фото: Ильзат Сафаргалиев

В столичном акимате также заверяют, что строительно-монтажные работы на объекте производятся согласно разрешительным документам в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

«Строительство объекта недалеко от гимназии №5 осуществляется заказчиком в лице ТОО «Конгресс Азербайджанцев «Туран», на основании уведомления о начале строительно-монтажных работ № KZ68REA00275998 от 23 мая 2022 года. Дополнительно сообщаем, что на сегодняшний день строительно-монтажные работы на объекте приостановлены», - ответили в ведомстве.