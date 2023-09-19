40% зерновых убрано в Казахстане - МСХ

Уборочная площадь текущего года зерновых и зернобобовых культур составляет 17,3 млн. га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на сегодняшний день всего по республике убрано 6,9 млн. га зерновых и зернобобовых культур или 40,0%. При средней урожайности 9,5 ц/га намолочено 6,6 млн. тонн зерна. Для сравнения в прошлом году на аналогичную дату было убрано 11,6 млн. га или 72,8%», - сказал Айдарбек Сапаров.

При этом, как отметил глава МСХ, посевная кампания прошла в оптимальные агросроки, погодные условия лета были в пределах нормы на больше части страны, в период подготовки к уборочной кампании готовность техники была обеспечена на 100%, отгрузка льготного ГСМ началась согласно графика.