РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:17, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    40% зерновых убрано в Казахстане - МСХ

    Проблемы инвесторов решили прокуроры Актюбинской области
    Фото: МИА "Казинформ"

    Уборочная площадь текущего года зерновых и зернобобовых культур составляет 17,3 млн. га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на сегодняшний день всего по республике убрано 6,9 млн. га зерновых и зернобобовых культур или 40,0%. При средней урожайности 9,5 ц/га намолочено 6,6 млн. тонн зерна. Для сравнения в прошлом году на аналогичную дату было убрано 11,6 млн. га или 72,8%», - сказал Айдарбек Сапаров.

    При этом, как отметил глава МСХ, посевная кампания прошла в оптимальные агросроки, погодные условия лета были в пределах нормы на больше части страны, в период подготовки к уборочной кампании готовность техники была обеспечена на 100%, отгрузка льготного ГСМ началась согласно графика.

    Теги:
    Урожай Сельское хозяйство
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!