Бои вдоль линии соприкосновения в Карабахе продолжаются

Военная обстановка в Карабахе продолжает оставаться напряженной. Идут бои разной интенсивности вдоль линии соприкосновения сторон, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Вдоль линии соприкосновения продолжаются бои с разной степенью интенсивности. Подразделения ВС Азербайджана при огневой поддержке из различных видов оружия продолжают операции позиционного продвижения», - говорится в сообщении Министерства обороны Карабаха.

По данным де-факто омбудсмена Карабаха Гегама Степаняна, количество погибших среди гражданского населения достигло 7 человек, а раненых – 35. Азербайджан подтвердил гибель 2 гражданских лиц.

В свою очередь Министерство обороны Азербайджана сообщает о продолжении локальных мероприятий, начатых накануне.

«Локальные антитеррористические мероприятия, проводимые вооруженными силами Азербайджанской Республики в Карабахском экономическом районе с 19 сентября, успешно продолжаются», - говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Власти Азербайджана объявили о готовности организовать защиту и охрану административных, социальных, образовательных, медицинских, религиозных и других объектов в Карабахе. Кроме того, азербайджанская сторона создала гуманитарные коридоры и пункты приема на Лачинской дороге и в других направлениях для обеспечения эвакуации населения из зоны риска.

Напомним, по данным правоохранительных органов Азербайджана, эскалация в Карабахе началась на фоне летальных случаев на территории села Тагаверд Ходжавендского района, повлекших смерть сотрудников государственных и правоохранительных органов Азербайджана, которые подорвались на противотанковых минах, после чего вооруженные силы АР объявили о начале антитеррористических мероприятий (АТМ) локального характера.

Вчера в Ереване полиция применила спецсредства для разгона протестующих у здания Правительства Армении. Ранее протестующие собрались на Площади Республики у здания Правительства страны с требованием отставки Премьер-министра Никола Пашиняна на фоне обострения в Карабахе.