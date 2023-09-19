РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:29, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    11 254 га земель вернули государству в области Абай

    11 254 га земель вернули государству в области Абай
    Фото: пресс-служба акимата области Абай

    В Урджарском районе области Абай государству возвращено 11 254 га земель, передает со ссылкой на пресс-службу акимата области МИА "Казинформ".

    Кроме того, создана рабочая группа по выявлению сельскохозяйственных земель, используемых с нарушением земельного законодательства РК и не используемых по назначению. 

    В 2023 году в Урджарском районе планируют вернуть государству сельскохозяйственных земель общей площадью 28 000 гектаров, использующихся с нарушением земельного законодательства или не по назначению.

    Процесс возврата неиспользуемых сельскохозяйственных земель находится на строгом контроле.

    Теги:
    Сельское хозяйство
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Сегодня, 14:58
    Три офицера Нацгвардии получили ранения на полигоне в Жамбылской области
    Сегодня, 14:49
    Камшыбек Кункабаев побывал в нокдауне, но прошел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!