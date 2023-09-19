07:29, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6
11 254 га земель вернули государству в области Абай
В Урджарском районе области Абай государству возвращено 11 254 га земель, передает со ссылкой на пресс-службу акимата области МИА "Казинформ".
Кроме того, создана рабочая группа по выявлению сельскохозяйственных земель, используемых с нарушением земельного законодательства РК и не используемых по назначению.
В 2023 году в Урджарском районе планируют вернуть государству сельскохозяйственных земель общей площадью 28 000 гектаров, использующихся с нарушением земельного законодательства или не по назначению.
Процесс возврата неиспользуемых сельскохозяйственных земель находится на строгом контроле.