Травля учителей: в Южной Корее разговоры с родителями будут записываться

Во всех начальных школах Сеула будут установлены телефонные записывающие устройства для записи разговоров с родителями, передает со ссылкой на Yonhap МИА «Казинформ».

Помимо этого, в начальных и старших школах будет внедрен чат-бот, который будет рассматривать жалобы родителей от имени учителей, сообщил во вторник руководитель отдела образования Сеула.

Эти нововведения являются последними из серии мер, направленных на то, чтобы помочь южнокорейским учителям не подвергаться буллингу со стороны родителей после самоубийств коллег из других школ.

Согласно плану, в декабре будет запущен пилотный сервис чат-бота, который будет круглосуточно и без выходных обрабатывать повторяющиеся жалобы от родителей, а в марте он будет внедрен во всех начальных и средних школах столицы.

Другие жалобы родителей, требующие личного внимания, будут перенаправляться в колл-центр управления образования или в службу личного чата для урегулирования.

К концу 2024 года во всех начальных школах Сеула также будут установлены записывающие устройства для телефонных разговоров, а родители должны будут получить предварительное разрешение через мобильное приложение для встреч с учителями, которые начнутся в сентябре следующего года.

Вдобавок, в конференц-залах школ также будет установлена система видеомониторинга, чтобы предотвратить любые случаи словесных оскорблений или насилия со стороны родителей.

В соответствии с этими мерами управление образования Сеула также планирует ввести систему юридической поддержки, в рамках которой в каждую школу будет назначен адвокат, который будет предоставлять юридические консультации и советы учителям, обвиненным в жестоком обращении с учащимися.

В начале сентября по всей Южной Корее прошли массовые митинги - около 120 000 школьных учителей вышли на улицы городов, чтобы оплакать коллег, покончивших жизнь самоубийством из-за травли со стороны родителей учащихся. Целью митингующих также было призвать власти к принятию мер по предотвращению таких подобных трагедий в будущем.



