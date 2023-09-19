19 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

50 лет назад (1973) родилась БЮРАБЕКОВА Людмила Витальевна - заместитель руководителя Медицинского центра Управления Делами Президента РК.

Родилась в Караганде.

Окончила Карагандинскую государственную медицинскую академию, «лечебное дело» (1997), Казахстанский фармацевтический институт, «фармация» (2004), Международную Академию бизнеса, магистр делового администрирования (2014).

Трудовая деятельность:санитарка Карагандинской областной станции переливания крови (1990-1991); клинический ординатор Карагандинского государственного медицинского института, город Караганда (1997-2000); врач-клинический фармаколог многопрофильной клинической больницы им. профессора Х.Ж. Макажанова (2004-2006); главный специалист департамента здравоохранения Карагандинской области (2006-2007); заместитель начальника по стратегическому развитию и лекарственной политике департамента здравоохранения Западно-Казахстанской области (2007-2009); начальник Управления контроля за фармацевтической деятельностью, качеством и использованием лекарственных средств; заместитель председателя Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения РК (2009-2010); главный менеджер Департамента организации медицинской помощи, директор Департамента организации медицинской помощи АО «Национальный медицинский холдинг» (2011-2013); начальник учебно-клинического отдела республиканского центра санитарной авиации (2013-2014); вице-президент АО «Центр медицинских технологий и информационных систем» Медицинского центра Управления Делами Президента РК (02.2014-12.2014); главный инспектор отдела по управлению подведомственными организациями Управления Делами Президента Республики Казахстан (2014-2015); заместитель руководителя Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан» (2015-2017); председатель Комитета фармации - главный государственный фармацевтический инспектор; Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг; Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (2017-2020); заместитель руководителя Медицинского центра Управления Делами Президента РК (с 2021).

48 лет назад (1975) родился КЫРАУБАЕВ Жошыхан Асылбекұлы - Генеральный консул Казахстана в Сиане.

Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби (1998), Кокшетауский университет по специальности «востоковед-филолог», «преподаватель китайского языка», «переводчик-референт», «юрист» (2003), кандидат исторических наук (2010).

Трудовая деятельность: ведущий специалист, референт, атташе департамента консульской службы МИД Республики Казахстан (1998-2000); атташе, третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Республике Узбекистан (2000-2023); третий секретарь аспортно-визовой службы МИД Республики Казахстан в г. Урумчи, КНР (2003); третий секретарь Департамента консульской службы МИД Республики Казахстан (2003-2004); вице-консул, первый секретарь – консул, советник – консул Посольства Республики Казахстан в Китайской Народной Республике (2004-2009); Генеральный консул Республики Казахстан в САР Гонконг и САР Макао Китайская Народная Республика (2009-2010); заместитель директора Департамента Азии и Африки МИД Республики Казахстан (2010-2012); Генеральный консул Республики Казахстан в г.Шанхай Китайская Народная Республика (2015-2020); заместитель Директора департамента консульской службы МИД Республики Казахстан (2020-2021); директор Департамента Азиатско-тихоокеанского региона МИД Республики Казахстан (2021-2023).

Генеральный консул Республики Казахстан в г.Сиань КНР – с марта 2023.

45 лет назад (1978) родился МЕДЕУБАЙ Дархан Аманбекулы - заместитель руководителя Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Окончил Карагандинский государственный технический университет, «инженер»; Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, бакалавр финансов.

Трудовая деятельность:главный специалист Налогового комитета города Караганды Карагандинской области (2002-2005); главный специалист аппарата акима Карагандинской области (2005-2009); помощник первого заместителя Председателя НДП «Нур Отан», заместитель директора Департамента организационно-партийной работы Центрального аппарата НДП «Нур Отан» (2009-2012); заместитель заведующего отделом международных связей и протокола Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, помощник Председателя Мажилиса, заместитель заведующего Отделом организационно-контрольной и кадровой работы, советник Председателя Мажилиса (2012-2014); инспектор протокола Президента Республики Казахстан (2014-2015); заместитель заведующего Секретариатом руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (2015-2016); заместитель руководителя Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (с 06.2016)

Награжден орденом «Құрмет» (2019), юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

39 лет назад (1984) родился ДАРБАЕВ Асан Кобентаевич - председатель Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Родился в Акмолинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, финансы и финансовое право (2005); Академию государственного управления при Президенте РК, государственное и местное управление (2009); Университет «Уорвик» (Великобритания), менеджмент (управление проектами) (2012).

Трудовая деятельность: ведущий специалист Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК по г. Алматы (2005-2006); главный специалист, начальник отдела Антимонопольного управления по г. Алматы (2006-2013); руководитель управления, заместитель директора департамента в Центральном аппарате антимонопольного органа (2013-2015); заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК (2015-2017); заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК (2017-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2019). Отмечен Благодарственным письмом председателя правления НПП «Атамекен» (2016).

35 лет назад (1988) родился РАХМЕТКАЛИЕВ Думан Есдаулетович -аким Уланского района Восточно-Казахстанской области.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Международный Пражский университет (2011) и Казахстанско-Американский свободный университет (2016).

Трудовая деятельность: экономист ТОО «Теплоэнергоснаб» (2011); главный специалист ТОО «Казатомпром-Демеу» (2013); инспектор КГУ «Отряд оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства» (2014); программист, главный менеджер центра обслуживания инвесторов, директор департамента управления активами, заместитель председателя правления АО «СПК «Ертіс» (2014-2019); руководитель Управления финансов Восточно-Казахстанской области (02.2020-04.2023);

На занимаемой должности - с апреля 2023 года.

В этот день также родился:

118 лет назад (1905-1983) родился ТОКМАГАМБЕТОВ Аскар - казахский поэт, писатель.

Родился в Кызылординской области. Обучался у сельского муллы арабской грамоте. В 1924 году поступил в Ташкентский политехнический техникум. В 1932 году окончил редакционно-издательское отделение института журналистики в Москве.

Работал в редакциях газет «Лениншіл жас», «Ленин жолы», «Қазақ әдебиеті», «Социалистік Қазақстан», журнала «Ара», был ответственным секретарем межобластного отделения СП Казахстана в Шымкенте и в Кызылорде.

Создал произведения, посвященные теме защиты Родины, интернационализма. Первым из казахских литераторов описал ужасы фашизма. В годы войны стали широко известными патриотические песни на его стихи о подвигах людей на фронте и о тружениках тыла, о дружбе народов. Его поэмы делятся на 4 группы: о жизни аула - «Письмо», «Ключ счастья», «Каскелен», «Путь в жизнь», «Весна агронома» и др.; о выдающихся общественных деятелях, борцах за счастье народа - «Али-батыр», «Судьба поэта», «Часовой Кремля» и др.; о защите Отечества, мужестве, патриотизме: «Великаны, победившие смерть», «Дастан богатырей», «Уборщица» и др.; об интернационализме - «На улицах Берлина», «Испания», «Темной ночью», «На берегах Рейна» и др.

Многие лирические стихи положены на музыку. Автор повести «Люди орлиного полета» о жизни Ибрая Жахаева, «Акмоншак» (совместно с О. Бодыковым) о революционном ауле, романа «Отец и сын» в котором показаны картины жизни казахов, населяющих предгорья Каратау и побережья Сырдарьи (переиздан под названием «Переполох»). Написал роман «Минарет поэзии» о казахских акынах, живших в XIX веке.

Одним из важных направлений творчества А. Токмагамбетова является сатира. Издал ряд сборников сатирических стихов и фельетонов. Ярко проявилась творческая индивидуальность писателя в его драматическом произведении «Хазрет Султан», «Семафор открыт», «Два закона». Написал киносценарий «Если бы все мы были такими», перевел на казахский язык роман Садриддина Айни «Рабы».

Награжден орденами Октябрьской революции, Великой Отечественной войны І ст., Трудового Красного знамени (трижды) и медалями.