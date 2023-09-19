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    10:35, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Средняя урожайность зерновых ниже уровня прошлого года - МСХ

    Средняя урожайность зерновых ниже уровня прошлого года - МСХ
    Фото: МИА "Казинформ"

    Свои коррективы в уборочную кампанию внесли продолжительные дожди. Об этом завил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Свои коррективы внесли продолжительные дожди в основных зерносеющих регионах, которые продолжались более 3 недель, что привело к ухудшению качества зерна нового урожая, прорастанию зерна, высокой влажности и рефакции, а также низкой урожайности зерновых культур», - сказал Айдарбек Сапаров.


    Глава МСХ отметил, что во всех регионах, пострадавших от погодных условий, созданы рабочие комиссии для определения масштабов последствий с включением в них всех заинтересованных органов и организаций.

    «Рабочими комиссиями осуществлен выезд во все пострадавшие регионы страны, проведен анализ хода уборочных работ. Так, по данным акиматов, пророщенное зерно наблюдается на площади 2,7 млн. га или 15% от общей уборочной площади. Необходимо отметить, что средняя урожайность ниже уровня прошлого года на 2,7 ц/га», - пояснил Айдарбек Сапаров.

    Теги:
    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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