Средняя урожайность зерновых ниже уровня прошлого года - МСХ

Свои коррективы в уборочную кампанию внесли продолжительные дожди. Об этом завил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Свои коррективы внесли продолжительные дожди в основных зерносеющих регионах, которые продолжались более 3 недель, что привело к ухудшению качества зерна нового урожая, прорастанию зерна, высокой влажности и рефакции, а также низкой урожайности зерновых культур», - сказал Айдарбек Сапаров.



Глава МСХ отметил, что во всех регионах, пострадавших от погодных условий, созданы рабочие комиссии для определения масштабов последствий с включением в них всех заинтересованных органов и организаций.