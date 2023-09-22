Больше тысячи алматинцев наплевали на город

В Алматы с начала года 1128 любителей поплевать привлечены к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Полиция города напоминает, что за плевки в общественных местах предусмотрена ответственность по статье 434-2 КоАП РК.

Начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев ранее сообщил, что жители Алматы активно вносят свою лепту в обеспечении правопорядка. По доступным каналам связи они сигнализируют о мелких правонарушениях.

- С начала года посредством приложения «102» граждане выслали порядка 10 тысяч сообщений. Самые частые – сигналы о плюющихся лицах. Только в период с 11 по 15 сентября в Алматы полицией выявлено 257 фактов загрязнения общественных мест, 71 из них – плевки на улице. Сумма штрафа составила 433 тысячи тенге, - заявил Ержан Узабаев.

В пресс-службе ДП дополнили, что с начала года 1128 человек привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что за плевок в общественном месте казахстанцам грозит штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. За повторное нарушение порядка в течение года – штраф удваивается. В полиции также ответили, можно ли казахстанцам плевать в урну.