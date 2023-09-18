Почти половину бюджета жители СКО тратят на продукты

В Северо-Казахстанской области статистики посчитали ежемесячные расходы населения за второй квартал. За год траты значительно возросли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента Бюро национальной статистики, ежемесячные денежные расходы на одного человека в среднем составили 104,3 тыс. тенге, что на 24% выше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Потребительские расходы занимают 90% от указанной суммы. Оставшееся приходится на материальную помощь, алименты, погашение кредита и долга, налоги.

Самой затратной статьей семейного бюджета остаются расходы на продовольственные товары – свыше 46%. Расходы на приобретение непродовольственных товаров составляют около 29%, на оплату услуг – почти 15%.

В расходах на продукты питания большая часть денежных средств семьи идет на покупку мяса и мясопродуктов – почти треть, хлебопродуктов и крупяных изделий – около 16%.

В расходах на платные услуги 30% денежных средств приходится на оплату услуг транспорта и связи, столько же – на жилищно-коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт, около 10% – на здравоохранение. Незначительную часть в расходах на платные услуги занимают затраты на культурные мероприятия и организацию досуга – всего 6%.

Сельчане тратят на покупку продовольствия чуть больше горожан – 47% и 45%, соответственно. Чуть больше разница в расходах на непродовольственные товары – 26% от бюджета у горожан и 31% - у сельчан. Расходы на платные услуги городского населения превысили расходы сельского населения в 2,2 раза.