Какую помощь могут получить жертвы бытового насилия в кризисном центре

В Семее за неполный месяц КГУ «Кризисный центр для жертв бытового насилия» оказал помощь 8 семьям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции области Абай рассказали, что на днях заместитель начальника ДП полковник полиции Елдос Закимов посетил кризисный центр для жертв бытового насилия, где ознакомился с условиями проживания.

Всего в области Абай работают 13 следователей-женщин, специализирующихся по расследованию половых преступлений в отношении женщин и несовершеннолетних.

- Данное решение положительно отразилось на эффективности расследования преступлений. Этому способствовал фактор большего доверия жертв насилия к женщинам-следователям, когда потерпевшие, не стесняясь, раскрывали обстоятельства преступления, - отметил Елдос Закимов.

Отметим, что в своем Послании Глава государства уделил особое внимание вопросам насилия в семье и поручил поддержать конкретные меры в целях оказания поддержки пострадавшим.

- Сегодня органы полиции уделяют особое внимание защите прав и свобод детей и женщин. В этой связи, Министерством внутренних дел РК принимается комплекс мер по повышению эффективности противодействия семейно-бытовому насилию с инициативой оказания всесторонней правовой и психологической помощи в кризисных центрах, - добавили в пресс-службе ДП.

Кстати, торжественное открытие кризисного центра в Семее состоялось в конце августа этого года. За этот период учреждение оказало услуги 8 мамам и 16 детям (8 семьям). Эта лица, подвергшиеся жестокому обращению и насилию со стороны родственников и лиц, проживающих вместе с ними.

За период нахождения в центре получателям услуг оказывается доврачебная, психологическая, юридическая и социально-правовая помощь. Под наблюдением психолога с подопечными провели 10 консультативных и диагностических работ, 12 индивидуальных собеседований, проведены диагностические методики для детей на соответствие в развитии психических процессов, результаты и анализ которых помогают раскрыть и мобилизовать внутренние ресурсу и решить эти проблемы. В центре предоставляется им временное проживание сроком до 6 месяцев.

- Одной из первых в центр обратилась женщина из другой области. Она просила защиту и помощь от бытового насилия. Женщина с детьми со слов подопечной подвергалась психологическому, экономическому и физическому насилию. Она очень просила защитить ее и двух несовершеннолетних детей от сожителя, который, по ее словам, истязал, наносил побои. Чтобы тиран не нашел ее, она вынуждена была бежать в другой город. Добиралась на попутках во избежание быть найденной, - рассказали в учреждении.

В кризисном центре этой семье оказали в первую очередь психологическую поддержку и помощь. На сегодняшний день подопечную поставили на регистрационный учет, прикрепили к поликлинике, детей определили в детский сад. Сама женщина устроилась на работу и в будущем планирует снять жилье.

Добавим, что в целях системного и эффективного выполнения данной работы под девизом «Партнерство - как инструмент профилактики бытового насилия» Департамент полиции и акимат области Абай заключили меморандум о сотрудничестве.

Контактный телефон Кризисного центра в г. Семей: 87222-322679, 87222-630007