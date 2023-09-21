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    11:06, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Какую помощь могут получить жертвы бытового насилия в кризисном центре

    бытовое насилие
    Фото: пресс-служба ДП области Абай

    В Семее за  неполный месяц  КГУ «Кризисный центр для жертв бытового насилия» оказал помощь  8 семьям, передает корреспондент  МИА «Казинформ».

    В пресс-службе департамента полиции области Абай рассказали, что на днях заместитель начальника ДП полковник полиции Елдос Закимов посетил кризисный центр для жертв бытового насилия, где ознакомился с условиями проживания.

    Всего в области Абай работают 13 следователей-женщин, специализирующихся по расследованию половых преступлений в отношении женщин и несовершеннолетних.

    - Данное решение положительно отразилось на эффективности расследования преступлений. Этому способствовал фактор большего доверия жертв насилия к женщинам-следователям, когда потерпевшие, не стесняясь, раскрывали обстоятельства преступления, - отметил Елдос Закимов.

    Отметим, что в своем Послании Глава государства уделил особое внимание вопросам насилия в семье и поручил поддержать конкретные меры в целях оказания поддержки пострадавшим.

    - Сегодня органы полиции уделяют особое внимание защите прав и свобод детей и женщин. В этой связи, Министерством внутренних дел РК принимается комплекс мер по повышению эффективности противодействия семейно-бытовому насилию с инициативой оказания всесторонней правовой и психологической помощи в кризисных центрах, - добавили в пресс-службе ДП.

    Кстати, торжественное открытие кризисного центра в Семее состоялось в конце августа этого года. За этот период учреждение оказало услуги 8 мамам и 16 детям (8 семьям). Эта лица, подвергшиеся жестокому обращению и насилию со стороны родственников и лиц, проживающих вместе с ними.

    За период нахождения в центре получателям услуг оказывается доврачебная, психологическая, юридическая и социально-правовая помощь. Под наблюдением психолога с подопечными провели 10 консультативных и диагностических работ, 12 индивидуальных собеседований, проведены диагностические методики для детей на соответствие в развитии психических процессов, результаты и анализ которых помогают раскрыть и мобилизовать внутренние ресурсу и решить эти проблемы. В центре предоставляется им временное проживание сроком до 6 месяцев.

    - Одной из первых в центр обратилась женщина из другой области. Она просила защиту и помощь от бытового насилия. Женщина с детьми со слов подопечной подвергалась психологическому, экономическому и физическому насилию. Она очень просила защитить ее и двух несовершеннолетних детей от сожителя, который, по ее словам, истязал, наносил побои. Чтобы тиран не нашел ее, она вынуждена была бежать в другой город. Добиралась на попутках во избежание быть найденной, - рассказали в учреждении.

    В кризисном центре этой семье оказали в первую очередь психологическую поддержку и помощь. На сегодняшний день подопечную поставили на регистрационный учет, прикрепили к поликлинике, детей определили в детский сад. Сама женщина устроилась на работу и в будущем планирует снять жилье.

    Добавим, что в целях системного и эффективного выполнения данной работы под девизом «Партнерство - как инструмент профилактики бытового насилия» Департамент полиции и акимат области Абай заключили меморандум о сотрудничестве.

    Контактный телефон Кризисного центра в г. Семей: 87222-322679, 87222-630007

     

    Теги:
    полиция Семей
    Автор
    Руслан Шакабаев
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