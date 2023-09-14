Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава нашего государства поблагодарил Эмомали Рахмона за традиционно теплое гостеприимство и радушный прием на таджикской земле.

Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также ход реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне. Особое внимание было уделено взаимодействию в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

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Собеседники подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзничества.

Президенты также рассмотрели актуальные вопросы региональной повестки дня.