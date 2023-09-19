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    15:07, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Более 3,6 млрд тенге на возмещение аграриям Жамбылской области выделили из резерва Правительства РК

    Более 3,6 млрд тенге на возмещение аграриям Жамбылской области выделили из резерва Правительства РК
    Фото: пресс-служба Премьер-Министра РК

    По поручению Главы государства Правительство РК выделило из резерва более 3,6 млрд тенге на возмещение затрат пострадавшим аграриям Жамбылской области в результате ЧС природного характера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Соответствующее постановление подписал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов. В этом году многие сельхозпроизводители Жамбылской области понесли убытки из-за недостатка воды.
    По данным акимата региона, в Байзакском, Жамбылском, Кордайском, Меркенском, Рыскуловском и Таласском районах пострадали посевы 400 субъектов АПК на площади 9 тысяч га. На фоне этих событий распоряжением Премьер-Министра в области была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. Финансовые средства, выделяемые из резерва Правительства, позволят аграриям восполнить потери и полноценно подготовиться к весенне-полевым работам следующего года. Постановление вводится в действие со дня его подписания.

    Теги:
    Жамбылская область Премьер-министр РК Сельское хозяйство Правительство
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