Более 3,6 млрд тенге на возмещение аграриям Жамбылской области выделили из резерва Правительства РК
По поручению Главы государства Правительство РК выделило из резерва более 3,6 млрд тенге на возмещение затрат пострадавшим аграриям Жамбылской области в результате ЧС природного характера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
Соответствующее постановление подписал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов. В этом году многие сельхозпроизводители Жамбылской области понесли убытки из-за недостатка воды.
По данным акимата региона, в Байзакском, Жамбылском, Кордайском, Меркенском, Рыскуловском и Таласском районах пострадали посевы 400 субъектов АПК на площади 9 тысяч га. На фоне этих событий распоряжением Премьер-Министра в области была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. Финансовые средства, выделяемые из резерва Правительства, позволят аграриям восполнить потери и полноценно подготовиться к весенне-полевым работам следующего года. Постановление вводится в действие со дня его подписания.