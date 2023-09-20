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    09:20, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Газоснабжающая организация судится с антимонопольщиками в СКО

    Газоснабжающая организация судится с антимонопольщиками в СКО
    Фото: Виктор Федюнин

    В Северо-Казахстанской области  ТОО «Горгаз-сервис» обратилось в суд в связи со снижением цены на газ. Об этом сообщили в департамента по регулированию естественных монополий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, газоснабжающая организация сообщила о предстоящем повышении предельной цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа через групповые резервуарные установки. В предоставленной информации проект цены составлял 677,27 тенге за кубический метр, что выше от ранее действовавшей предельной цены на 136,87 тенге, или на 25%.

    «По итогам рассмотрения департамент снизил проектируемую цену ТОО «Горгаз-сервис» до уровня обоснованной предельной цены в соответствии с порядком ценообразования и согласовал предельную цену в размере 517,45 тенге/м3 без учета НДС, что ниже почти на 23 тенге по сравнению с ранее действующей предельной ценой. В структуре предельной цены ТОО «Горгаз-сервис» учтено нецелевое использование средств амортизационных отчислений в размере 91 млн тенге, что в итоге привело к снижению цены по сравнению с ранее действовавшей», - проинформировали в департаменте.

    Монополист с уполномоченным органом не согласился и
    подал в Специализированный межрайонный административный суд иск о признании решения департамента незаконным. Идут судебные разбирательства.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Газификация
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