Газоснабжающая организация судится с антимонопольщиками в СКО

В Северо-Казахстанской области ТОО «Горгаз-сервис» обратилось в суд в связи со снижением цены на газ. Об этом сообщили в департамента по регулированию естественных монополий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, газоснабжающая организация сообщила о предстоящем повышении предельной цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа через групповые резервуарные установки. В предоставленной информации проект цены составлял 677,27 тенге за кубический метр, что выше от ранее действовавшей предельной цены на 136,87 тенге, или на 25%.

«По итогам рассмотрения департамент снизил проектируемую цену ТОО «Горгаз-сервис» до уровня обоснованной предельной цены в соответствии с порядком ценообразования и согласовал предельную цену в размере 517,45 тенге/м3 без учета НДС, что ниже почти на 23 тенге по сравнению с ранее действующей предельной ценой. В структуре предельной цены ТОО «Горгаз-сервис» учтено нецелевое использование средств амортизационных отчислений в размере 91 млн тенге, что в итоге привело к снижению цены по сравнению с ранее действовавшей», - проинформировали в департаменте.

Монополист с уполномоченным органом не согласился и

подал в Специализированный межрайонный административный суд иск о признании решения департамента незаконным. Идут судебные разбирательства.