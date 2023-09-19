РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:57, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Шторм ожидается в 14 регионах Казахстана

    Дождь, погода
    Фото: Казинформ

    Штормовое предупреждение объявили синоптики в 14 регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    В Шымкенте днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем - порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

    Утром и днем на севере, юге, западе Акмолинской области - гроза. Ночью и утром на севере, в центре, на востоке области - туман.

    На юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области - туман.

    Ночью и утром на севере, востоке Атырауской области - туман.

    Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области - туман, на поверхности почвы - заморозки 1 градус.

    Ночью и утром на востоке Западно-Казахстанской области - туман.

    Днем на севере Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке - туман. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Утром и днем на севере, западе, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области - туман. Ветер северо-западный, при грозе - порывы 15-20 м/с.

    На западе, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на западе, в центре области при грозе 15-20 м/с. 19-21 сентября в центре, на востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области - туман. Ветер северо-западный, днем на востоке области 15 м/с.

    На востоке Павлодарской области ожидаются гроза, ночью на юге области - туман.

    Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Днем на севере, востоке, юге области - гроза. Ветер юго-западный, днем на северо-западе области - порывы 15-20 м/с.

    На севере, юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, на севере области пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.

    Утром и днем на севере области Улытау - гроза. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Улытауская область Акмолинская область Актюбинская область Атырауская область Восточно-Казахстанская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Кызылординская область Мангистауская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Казгидромет Погода Туркестанская область Шымкент
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Сегодня, 14:58
    Три офицера Нацгвардии получили ранения на полигоне в Жамбылской области
    Сегодня, 14:49
    Камшыбек Кункабаев побывал в нокдауне, но прошел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!