Вновь созданные области Казахстана лидируют по строительству нового жилья

Порядка 10 млн кв. м жилья введено в эксплуатацию в РК за прошедшие 8 месяцев в рамках реализации госпрограмм и поручений Главы государства. Это на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 65% к годовому плану текущего года, который составляет 15,3 млн кв. м. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В целом по республике построены 86 616 жилищ, из них 22 368 — индивидуальные жилые дома. Инвестиции в жилищное строительство за отчетный период составили 1,7 трлн тенге, что выше на 1,5% показателей 2022 года.

Объемы ввода нового жилья увеличились практически во всех регионах: область Улытау — 156,7%, область Абай — 128%, Алматинская область – 103,5%, область Жетысу – 106,8%, Павлодарская — 115,8%, Акмолинская — 103,2%, Туркестанская — 108,1%, Восточно-Казахстанская — 107,2%, Костанайская — 103,6%, Северо-Казахстанская – 105,1%, Кызылординская – 119,8%, Актюбинская — 102,2%, Жамбылская — 101,2%, Западно-Казахстанская — 100,2% области, города Шымкент — 119,4%, Алматы — 122,5%, Астана — 139,5%.

Более сдержанные показатели отмечаются в Карагандинской (99%), Мангистауской (96,3%) и Атырауской (73,3%) областях.

Стоит отметить, что в рамках утвержденной по поручению Главы государства Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы в Казахстане за счет всех источников финансирования планируется построить 111 млн кв. метров жилья.

2023 г. – 15,3 млн кв. метров

2024 г. – 15,5 млн кв. метров

2025 г. – 15,7 млн кв. метров

2026 г. – 15,9 млн кв. метров

2027 г. – 16,1 млн кв. метров

2028 г. – 16,3 млн кв. метров

2029 г. – 16,5 млн кв. метров