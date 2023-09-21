Подозреваемого в смерти известного композитора задержали в Алматы

Полиция Алматы задержала подозреваемого в смерти композитора, автора известных хитов Армана Кайназарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции города, данный факт зарегистрирован и расследуется управлением полиции Алатауского района по статье 106 части 3 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

«Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан «по горячим следам». Он взят под стражу. Другие обстоятельства устанавливаются», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Подробности происшествия не сообщаются, однако в некоторых СМИ пишут, что композитор подрался с неизвестными в микрорайоне Шанырак и потерял сознание.

Ранее в соцсетях распространялось видео с мужчиной на автобусной остановке. Тогда он представился Араманом Кайназаровым и сообщил, что является автором известных хитов. По словам мужчины, его песни исполняли такие артисты, как Каракат Абильдина, Абай Бегей, Улыкпан Жолдасов и другие.