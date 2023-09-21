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    15:12, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Подозреваемого в смерти известного композитора задержали в Алматы

    полиция
    Фото: Виктор Федюнин

    Полиция Алматы задержала подозреваемого в смерти композитора, автора известных хитов Армана Кайназарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента полиции города, данный факт зарегистрирован и расследуется управлением полиции Алатауского района по статье 106 части 3 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". 

    «Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан «по горячим следам». Он взят под стражу. Другие обстоятельства устанавливаются», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

    Подробности происшествия не сообщаются, однако в некоторых СМИ пишут, что композитор подрался с неизвестными в микрорайоне Шанырак и потерял сознание.

    Ранее в соцсетях распространялось видео с мужчиной на автобусной остановке. Тогда он представился Араманом Кайназаровым и сообщил, что является автором известных хитов. По словам мужчины, его песни исполняли такие артисты, как Каракат Абильдина, Абай Бегей, Улыкпан Жолдасов и другие. 

    Теги:
    полиция Общество Алматы
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