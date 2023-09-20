Австралия в ожидании жаркого лета и сезона пожаров

Спустя четыре года после так называемого «черного лета», когда лесные пожары уничтожили обширные территории в юго-восточной Австралии и унесли жизни 33 человек, страна снова находится в состоянии повышенной готовности. Местные эксперты утверждают, что это лето в Австралии будет очень жарким и засушливым, передает со ссылкой на Reuters МИА «Казинформ».

Еще с начала весны в Австралии жара бьет все рекорды в густонаселенном районе вокруг Сиднея. При этом некоторые региональные школы были закрыты из-за риска лесных возгораний еще за месяц до начала официального сезона лесных пожаров.

Напряженность усиливается тем, что необычно сильный дождь после пожаров 2019 и 2020 годов стимулировал рост растительности, в результате чего появилось больше листвы, которая может сгореть в грядущий сезон лесных пожаров.

Австралийцы с ужасом наблюдали, как лесные пожары охватили Европу и Северную Америку летом 2023 года. Теперь настала очередь австралийцев, поскольку глобальное потепление ускоряется и усиливает изменения в погодных условиях, по мнению ученых-климатологов.

Все больше австралийских пожарных уходят с работы из-за травм – у австралийской пожарной службы просто недостаточно людей, чтобы тушить пожары методом упреждения и, тем самым, ограничить распространение лесных пожаров.

Непрекращающийся сильный дождь также замедлил способность пожарных осуществлять контролируемые поджоги. Поскольку уже горят десятки лесных пожаров, волонтёрская служба заявила, что выполнила план по упреждающим поджогам лишь на 24%.

По словам представителя австралийской пожарной службы, они относятся к предстоящему сезону лесных пожаров очень серьезно, хотя он может быть и не так плох, как в 2019 году. По его словам, пожары в любом случае могут разрушить дома и действительно унести жизни.