Кинопремьеры недели: «Байдың қызын аламын», «Искусство по понятиям» и «Монстр и маги синих морей»

Казахстанский кинопрокат предлагает зрителям окунуться в мир развлечений с комедиями, любимыми героями франшизы «Неудержимые» и сказочным мультфильмом с необыкновенными героями, передает МИА «Казинформ».

«Байдың қызын аламын» – семейная комедия Дархана Саркенова, режиссёра «Бишарашки», «Квартиранты», «Дубай любой ценой» и «Моя большая казахская семья: Операция Бажухи». Страна: Казахстан.

Парень перебирается в город, чтобы найти себе богатую жену. Так он хочет вернуть расположение родителей. Комедия приобретает оттенок драмы, когда герой решает поменять планы.

В ролях: Еркебулан Токтар, Тамирис Жангазинова, Акерке Назарбекова, Бекзат Елеусизов и другие.



«Искусство по понятиям» – комедийный триллер дебютантки в режиссёрском деле Николь Паон. Страна: США.

Директор арт-галереи Патрис переживает не лучшие времена: художники и коллекционеры игнорируют галерею. В то время как чеки на оплату становятся больше. Киллер Реджи и его начальник предлагают улучшить положение, галерея станет местом для отмывания денег. Вместе они придумывают детальный и чёткий план. Дело принимает интересный оборот, когда Реджи под псевдонимом Пакетчик становится местной знаменитостью среди художников.

В ролях: Сэмюель Л Джексон («Криминальное чтиво», «Джанго освобождённый», «Омерзительная восьмёрка», несколько частей «Звёздных войн» и другие), несравненная Ума Турман («Криминальное чтиво», «Убить Билла» и другие), Джо Манганьелло («Человек-паук», «Настоящая кровь»), Майя Хоук («Очень странные дела», «Однажды в Голливуде», «Город астероидов») и другие.

«Неудержимые 4» – продолжение боевика Скотта Во, снявшего «Закон доблести», «Need for Speed: Жажда скорости», «Круче некуда» и другие фильмы. Страна: США.

У Неудержимых большие сложности. Барни Росс выбывает из строя, а Ли Кристмас отстранён. Только новые бойцы в силах изменить обстановку. Вот только этого недостаточно, они попадают в плен. Теперь только Ли Кристмас сможет восстановить репутацию Неудержимых, освободив команду и избавив человечество от глобальной катастрофы.

В ролях: неповторимые легенды кино Джейсон Стэйтем, Фифти Сент, Меган Фокс, Сильвестр Сталлоне, Энди Гарсиа, Дольф Лундгрен, Тони Джа, Ико Уайс, Рэнди Кутюр и Джейкоб Скипио.

«Монстр и маги синих морей» – мультфильм режиссёра Хуана Цзяньмина. Приключенческое фэнтези с обаятельным главным героем. Страна: Китай.

Тёмный монстр промышляет в мире волшебных животных. Главный герой уже потерпел поражение в схватке с монстром и потерял уважение волшебного народа. Ему предстоит найти в себе мужество и уверенность, чтобы объединить магов и изгнать врага.