Жесткое ДТП с большегрузами произошло в Алматы

В Алматы столкнулись легковой автомобиль и два грузовика, в результате пострадал один человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места аварии появилось в сети. По информации департамента полиции города, ДТП произошло 18 сентября в первой половине дня в Жетысуском районе.

- По предварительным данным, аварию с тремя транспортными средствами спровоцировал водитель автомашины марки «Toyota RAV-4», который, следуя по улице Северное кольцо на север, пытался развернуться в обратном направлении со второго ряда и допустил столкновение с двумя грузовиками марки «Howo». В результате данного ДТП пострадал водитель «Toyota», - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

Указанный факт принят в производство сотрудниками Управления полиции Жетысуского района.