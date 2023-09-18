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    13:04, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Жесткое ДТП с большегрузами произошло в Алматы

    Жесткое ДТП с большегрузами произошло в Алматы
    Фото: МИА "КАзинформ"

    В Алматы столкнулись легковой автомобиль и два грузовика, в результате пострадал один человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места аварии появилось в сети. По информации департамента полиции города, ДТП произошло 18 сентября в первой половине дня в Жетысуском районе.

    - По предварительным данным, аварию с тремя транспортными средствами спровоцировал водитель автомашины марки «Toyota RAV-4», который, следуя по улице Северное кольцо на север, пытался развернуться в обратном направлении со второго ряда и допустил столкновение с двумя грузовиками марки «Howo». В результате данного ДТП пострадал водитель «Toyota», - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

    Указанный факт принят в производство сотрудниками Управления полиции Жетысуского района.

    Теги:
    Алматы ДТП
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