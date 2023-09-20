Достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий в Карабахе

При посредничестве командования российских миротворческих войск, дислоцированных в Карабахе, достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Арменпресс.

Как сообщает издание, 21 сентября в Евлахе запланирована встреча представителей властей Карабаха и Азербайджана.

Напомним, по данным правоохранительных органов Азербайджана, эскалация в Карабахе началась на фоне летальных случаев на территории села Тагаверд Ходжавендского района, повлекших смерть сотрудников государственных и правоохранительных органов Азербайджана, которые подорвались на противотанковых минах, после чего вооруженные силы АР объявили о начале антитеррористических мероприятий (АТМ) локального характера.

Вчера в Ереване полиция применила спецсредства для разгона протестующих у здания Правительства Армении. Ранее протестующие собрались на Площади Республики у здания Правительства страны с требованием отставки Премьер-министра Никола Пашиняна на фоне обострения в Карабахе.