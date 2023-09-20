Четыре застройщика осуждены в Астане

С 2019 года количество проблемных объектов в сфере долевого строительства в столице удалось сократить со 150 до 32, а обманутых дольщиков с 16 тыс. до 4 тыс., передает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Астаны МИА "Казинформ".

За этот период прокуратурой подано 125 исков в интересах 4 993 дольщиков на сумму 48,5 млрд. тенге.

К недобросовестным застройщикам принимаются превентивные меры.

Уполномоченным органом с 2019 по 2023 гг. к административной ответственности привлечено 149 компаний, не имеющих права привлекать деньги дольщиков.

За указанный период осуждено 4 застройщика.

На сегодня полицией расследуется 7 уголовных дел в отношении руководителей компаний 10 жилых комплексов. Под арест взято 5 лиц.

От действий этих лиц пострадало 426 граждан.

В прокуратуре гостей и жителей столицы призвали быть осторожными с выбором застройщика.

Список застройщиков, имеющих права привлекать денежные средства граждан, отражен на сайте: www.egov.kz.