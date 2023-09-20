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    09:36, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Четыре застройщика осуждены в Астане

    Расследуется 7 уголовных дел в отношении руководителей компаний 10 жилых комплексов
    Фото: пресс-служба прокуратуры г.Астана

    С 2019 года количество проблемных объектов в сфере долевого строительства в столице удалось сократить со 150 до 32, а обманутых дольщиков с 16 тыс. до 4 тыс., передает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Астаны МИА "Казинформ".

    За этот период прокуратурой подано 125 исков в интересах 4 993 дольщиков на сумму 48,5 млрд. тенге. 

    К недобросовестным застройщикам принимаются превентивные меры.

    Уполномоченным органом с 2019 по 2023 гг. к административной ответственности привлечено 149 компаний, не имеющих права привлекать деньги дольщиков.

    За указанный период осуждено 4 застройщика.

    На сегодня полицией расследуется 7 уголовных дел в отношении руководителей компаний 10 жилых комплексов. Под арест взято 5 лиц. 

    От действий этих лиц пострадало 426 граждан.

    В прокуратуре гостей и жителей столицы призвали быть осторожными с выбором застройщика.

    Список застройщиков, имеющих права привлекать денежные средства граждан, отражен на сайте: www.egov.kz.

     

    Теги:
    Прокуратура Строительство Астана
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