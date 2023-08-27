Мемориальная доска Малику Имашеву появилась в Караганде
При поддержке акимата Караганды установлена мемориальная доска в честь государственного и общественного деятеля Малика Имашева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Малик Имашев – отличник печати КазССР, заслуженный деятель культуры РК. Почетный гражданин города Караганды и района Шет. Возглавлял областное управление печати, полиграфии и книжной торговли. Мемориальная доска установлена на стене здания производственного объединения «Полиграфия», которое он возглавлял на протяжении 20 лет.
«Думаю, что его труд, служба, оставленный после себя след будут примером для подрастающего поколения», - сказал председатель областного маслихата Нуркен Кобжанов.
«В 1975 году я работала вместе с ним. Он был моим руководителем. Заботился о нас словно родной отец. Сегодня здесь собрались наши коллеги из разных уголков области. Звонят с поздравлениями из Голландии, Австралии, Германии. Мы очень рады», - поделилась Нина Гончарова.
«Малик Имашев активно старался решить проблему клуба «Шахтер», который в конце 90-х не могу найти финансирование. Он спас стадион от приватизации. Я горжусь его поступками. Хочу выразить благодарность от имени нашей семьи за проявленное уважение к отцу», - обратился его сын Валерий Имашев.
Малик Имашев разработал программы ведения бухгалтерского учета полиграфических материалов и диспетчеризации заказов.
Награжден орденами «Отечественной вой степени», «Красной звезды», два ордена «Трудового Красного Знамени», 14 медалями. Звана «Почетный гражданин города Караганды» присвоено 19 января 2000 года за заслуги перед Отечеством в период Великой Отечественной войны и активное участие в общественной жизни города.