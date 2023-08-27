Мемориальная доска Малику Имашеву появилась в Караганде

При поддержке акимата Караганды установлена мемориальная доска в честь государственного и общественного деятеля Малика Имашева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Малик Имашев – отличник печати КазССР, заслуженный деятель культуры РК. Почетный гражданин города Караганды и района Шет. Возглавлял областное управление печати, полиграфии и книжной торговли. Мемориальная доска установлена на стене здания производственного объединения «Полиграфия», которое он возглавлял на протяжении 20 лет.

Фото: gov.kz

«Думаю, что его труд, служба, оставленный после себя след будут примером для подрастающего поколения», - сказал председатель областного маслихата Нуркен Кобжанов.

«В 1975 году я работала вместе с ним. Он был моим руководителем. Заботился о нас словно родной отец. Сегодня здесь собрались наши коллеги из разных уголков области. Звонят с поздравлениями из Голландии, Австралии, Германии. Мы очень рады», - поделилась Нина Гончарова.

«Малик Имашев активно старался решить проблему клуба «Шахтер», который в конце 90-х не могу найти финансирование. Он спас стадион от приватизации. Я горжусь его поступками. Хочу выразить благодарность от имени нашей семьи за проявленное уважение к отцу», - обратился его сын Валерий Имашев.

Малик Имашев разработал программы ведения бухгалтерского учета полиграфических материалов и диспетчеризации заказов.

Фото: gov.kz

Награжден орденами «Отечественной вой степени», «Красной звезды», два ордена «Трудового Красного Знамени», 14 медалями. Звана «Почетный гражданин города Караганды» присвоено 19 января 2000 года за заслуги перед Отечеством в период Великой Отечественной войны и активное участие в общественной жизни города.