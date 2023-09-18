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    13:13, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Вынесен приговор захватчику Kaspi Bank в Астане

    Суд

    Алихана Мурадова приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы за захват заложников в столичном отделении Kaspi Bank, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Суд приговорил Алихана Мурадова признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного по статье 261 часть 2 пункт 8, 9 Уголовного кодекса РК и назначить ему по этой статье наказание сроком на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», - зачитал приговор судья межрайонного суда по уголовным делам Абинур Карабаев.

    Решением суда, время содержания под стражей с 18 июня 2023 года до вступления приговора в законную силу засчитывается в срок наказания из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня отбывания наказания в виде лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Срок отбытия наказания начнется со дня вступления приговора в законную силу.

    Ранее прокурор Раушан Акшураева запросила 8 лет лишения свободу подсудимому за захват заложников в Kaspi Bank.

    18 июня сообщалось, что в Астане вооруженный мужчина заперся в здании Kaspi банка на улице Достык вместе с посетителями учреждения. Подробности нападения позже рассказали в МВД. Свою версию произошедшего рассказала одна из потерпевших, сотрудница банка, которая оказалась посредником между Алиханом Мурадовым и полицией во время захвата. 

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