Старик и море: как Мергали Тулембаев из ВКО связал свою жизнь с рыболовством

Несмотря на то, что жителю в районе Куршим ВКО Мергали Тулембаеву уже 70 лет, он не перестал заниматься рыболовством. Более 50 лет из них он провел на лодке, поэтому ему есть, что рассказать. Интересными историями он поделился с корреспондентом МИА «Казинформ».

- Расскажите, где вы родились?

- Родился в 1950 году в поселке Жолнускау района Куршим. Тогда наш поселок назывался Кызыл огиз. Сельчане начали только приходить в себя после войны. В подростковом возрасте старались помогать взрослым. Особенно любил ходить на рыбалку.

- То есть, вы с детства увлекались рыболовством?

- Мои прадеды, отец, родственники со стороны мамы были рыбаками. Они стали примером для подражания. Поэтому выбрал этот путь. Тогда в Куршиме не было рыбного завода. До 8 класса учился в поселке Жолнускау, а в 1996 году устроился на работу на рыбный завод в поселке Тугыл. Спустя годы такой же завод появился в родном районе Куршим. В 1968 году был призван в армию. Чтобы исполнить гражданский долг перед Родиной отправился в город Североморск в Мурманскую область России. Все еще помню, как земляки проводили на грузовой машине до райцентра. После возвращения из армии начал работать в селе. Сначала работал мотористом, потом бригадиром. Нас в семье трое. Сестренка от кори.

- Какие виды рыб встречаются на Иртыше?

- Раньше у Иртыша был большой запас. Встречались разные виды рыб, начиная от окуня, язи, щуки, карпа. Сейчас даже не знаю, какой запас. Относительно недавно появились судаки. С одной стороны, тогда был спрос на каждую рыбу. Оперативно вели учет. К тому же, рыболовство хоть и считается нетрудным занятием, каждый человек должен вложить особые усилия.

Фото: из личного архива Мергали Тулембаева

- Расскажите об этом подробнее…

- Зимой мы разбиваем лед толщиной более одного метра. В 1970-е годы были сильные морозы. Зимой температура опускалась до минус 40-45 градусов. С 1981 года зима была не такой морозной. Мощной техники тогда не хватало. Мы проезжали около 10 км и ловили рыбу. Потом останавливались в специальном месте для рыбаков. Если перчатки неудобные, приходилось работать голыми руками. Если не составите план заранее, не достичь своей цели. На одном участке три бригадира, начальник участка, около 10 рабочих. Мы старались не отставать от утвержденного Правительством плана. Когда идешь в приемный пункт, должен сдать одну тонну рыбы. Они сортируют рыбы по видам, составляют учет и только потом по квитанциям выплачивают зарплату.

Сейчас даже не знаешь, куда уходит рыба, которую сдают мешками? Многие не знают о рыбном фонде на Иртыше. Нет даже закона, защищающего права рыбаков. Если 50-60 лет назад Правительство обеспечивало необходимые спецсредствами и оборудованием, сейчас каждый рыбак сам покупает необходимое. На лодку, топливо и на другие нужные товары они тратят деньги из своего кармана. Они ездят по песку, снегу, часто ломается техника. Мотор выходит из строя, перестают работать отдельные части машины.

- Какие интересные истории случаются на рыбалке?

- Когда выходишь на поверхность воды, становится страшно и интересно. Раньше в продаже не было железных лодок. Деревянная лодка с легкостью может перевернуться. Однажды попали в шторм с мотористом Ахметханом Сабиевым. Это был 1972 год, 18 октября. В 4:00 утра должны были приступить к работе и до 11 утра сдать весь отлов. Если мы опоздываем, рыба становится непригодной. Чтобы успеть все закончить, вышли на поверхность воды. Внезапно начался шторм. Лодка перевернулась. Еле как смогли выйти из воды. Одну лодку потеряли, второй смогли поймать. Так мы доплыли до берега.

Фото: из личного архива Мергали Тулембаева

- Наверное, ваши дети гордятся вами. Не хотят ли они продолжить дело отца?

- С супругой воспитываем четырех дочерей и одного сына. У нас девять внуков, один правнук. Дочки живут в Алматы и Усть-Каменогорске. Вместе с сыном Амантаем ловим рыбы. Дочки выбрали путь педагога.

- Спасибо за беседу!