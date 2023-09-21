Стоимость виз в Великобританию для казахстанцев вырастет

Если вы хотите подать заявление на получение визы в Великобританию в ближайшем будущем, это может стоить дороже, чем вы ожидаете – страна собирается повысить сборы практически на все виды виз на 15% уже в следующем месяце, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на правительство страны.

Это касается студентов и туристов со всего мира, включая казахстанцев, которым требуется виза для въезда или пребывания в Великобритании.

Нововведения означают, что стоимость, например, гостевой визы сроком менее шести месяцев, увеличится на 15 фунтов стерлингов до 115 фунтов стерлингов (около 67 тысяч тенге). Также вырастут сборы за двух-, пяти- и 10-летние гостевые визы.

Подача заявления на получение студенческой визы за пределами Великобритании также станет значительно дороже. Те, кто учится в стране, должны будут выложить 490 фунтов стерлингов (288 тысяч тенге), что приведет к тому, что стоимость будет соответствовать сумме, взимаемой за заявления на получение визы внутри страны.

Изменения не коснутся транзитных виз, которые позволяют временно въехать в страну, чтобы сменить рейс или сесть на другой вид транспорта до конечного пункта назначения.

В июле премьер-министр Великобритании объявил, что стоимость виз увеличится, чтобы повысить заработные платы в государственном секторе страны. В общей сложности, дополнительные визовые сборы принесут в экономику страны более 1 миллиарда евро, сообщает Euronews.travel.



Полный список новых сборов за британские визы и иммиграционные услуги можно найти здесь.



