РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:44, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Стоимость виз в Великобританию для казахстанцев вырастет

    туризм визы
    Фото: Ғалымжан Қараманұлы

    Если вы хотите подать заявление на получение визы в Великобританию в ближайшем будущем, это может стоить дороже, чем вы ожидаете – страна собирается повысить сборы практически на все виды виз на 15% уже в следующем месяце, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на правительство страны.

    Это касается студентов и туристов со всего мира, включая казахстанцев, которым требуется виза для въезда или пребывания в Великобритании.

    Нововведения означают, что стоимость, например, гостевой визы сроком менее шести месяцев, увеличится на 15 фунтов стерлингов до 115 фунтов стерлингов (около 67 тысяч тенге). Также вырастут сборы за двух-, пяти- и 10-летние гостевые визы.

    Подача заявления на получение студенческой визы за пределами Великобритании также станет значительно дороже. Те, кто учится в стране, должны будут выложить 490 фунтов стерлингов (288 тысяч тенге), что приведет к тому, что стоимость будет соответствовать сумме, взимаемой за заявления на получение визы внутри страны.

    Изменения не коснутся транзитных виз, которые позволяют временно въехать в страну, чтобы сменить рейс или сесть на другой вид транспорта до конечного пункта назначения.

    В июле премьер-министр Великобритании объявил, что стоимость виз увеличится, чтобы повысить заработные платы в государственном секторе страны. В общей сложности, дополнительные визовые сборы принесут в экономику страны более 1 миллиарда евро, сообщает Euronews.travel.

    Полный список новых сборов за британские визы и иммиграционные услуги можно найти здесь.

    Теги:
    Туризм Великобритания МИД РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Сегодня, 20:00
    Парковка подорожает в аэропорту Астаны
    Сегодня, 19:44
    «Барыс» в четвертый раз за сезон проиграл «Сибири»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!