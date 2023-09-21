Какие потери несут фермеры в Жамбылской области из-за засухи

Нехватка поливной воды и аномально высокая температура воздуха в жамбылском регионе этим летом привели к тому, что многие сельхозпроизводители Жамбылской области понесли значительные убытки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Кабмина, Глава государства поручил Правительству выделить из резерва более 3,6 млрд тенге на возмещение затрат пострадавшим от засухи аграриям Жамбылской области. Соответствующее постановление, которое уже вступило в силу, подписал Премьер-Министр Алихан Смаилов.

Нынешним жарким летом объем поступавшей воды из соседнего Кыргызстана оказался не на запланированном уровне, что привело к тяжёлым последствиям для аграриев Жамбылской области.

Руководитель управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области Нурби Жигитеков отметил, что из-за засухи пострадали 364 сельхозтоваропроизводителя, при этом 8,7 тысячи га орошаемых посевных площадей по области непригодны.

«В этот вегетационный период в области произошла сильнейшая засуха, Проблема отсутствия воды коснулась посевов сахарной свёклы, кукурузы, овощей (лук, морковь, капуста, картошка), масличных культур, люцерны. Особенно пострадали шесть районов, полностью или частично зависящих от подачи поливной воды от соседей. Теперь по области 8,7 тысячи га орошаемых посевных площадей признаются непригодными», - отметил спикер.

Так, в десяти сельских округах Байзакского района пострадали 1,09 тыс. га земель, на которых работают 42 фермера. В четырех сельских округах Жамбылского района - 6 фермеров, которые возделывают 161,41 га земель, в 12 сельских округах Меркенского района - 54 фермера на 1,6 тысячи га. В восьми сельских округах Рыскуловского района – 9 фермеров на 439,58 га, в пяти сельских округах Кордайского района – 233 фермера на 5,2 тысячи га и в четырех сельских округах Таласского района – 20 фермеров на 169 га.

Ущерб от засухи был определен по данным работавшей в регионе в августе межведомственной рабочей группы по вопросам водоснабжения Жамбылской области. В состав группы, занимавшейся подсчетом убытков фермеров из-за дефицита поливной воды, вошли представители Министерства сельского хозяйства, комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов, департамент по предупреждению чрезвычайных ситуаций Министерства по ЧС, Жамбылского филиала «Казводхоз» и другие структуры. В связи со сложившейся ситуацией, в Жамбылской области было предложено объявить чрезвычайную ситуацию регионального масштаба природного характера. И 21 августа 2023 года распоряжением Премьер-Министра РК в Байзакском, Жамбылском, Кордайском, Меркенском, Рыскуловском и Таласском районах Жамбылской области объявлена ЧС природного характера регионального масштаба.

«По сахарной свекле пострадали 165 свеклосеющих хозяйств на сумму более 1 млн тенге, по зерновой кукурузе - 109 хозяйств на 1,6 млн тенге. По овощным культурам пострадали посевы у 12 фермеров на сумму 260,2 млн тенге. Засуха коснулась и многолетних трав - 42 хозяйства на сумму 273 млн тенге. По масличным культурам один наш сельхозпроизводитель оказался в убытке на сумму 49 млн тенге. И по бахчевым культурам пострадали 18 фермеров на сумму 158,4 млн тенге», - пояснил Нурби Жигитеков.

Проблема дефицита поливной воды многие годы актуальна для Жамбылской области. До 80% воды регион получает по трансграничным водным артериям из Кыргызстана – рекам Талас и Шу, и не всегда стабильно. К дефициту поливной воды во время вегетационного периода приводят также обмеление жамбылских водохранилищ и изношенность инфраструктуры.