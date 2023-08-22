Шымкентские спасатели помогают в поисках тел трех утонувших в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области Отырарском районе на реке Сырдария, вблизи дорожного моста предварительно при купании в неустановленном для купания месте утонули 11 человек. Силами ДЧС извлечено из воды 8 тел (личности и возраст устанавливаются), к поискам остальных присоединились шымкентские спасатели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Шымкента.

В настоящее время продолжается поиск 3 человек (из них 2 несовершеннолетних). На базе ДЧС создан оперативный штаб, работает горячая линия (8725 33 5-78-81). Руководство ДЧС Туркестанской области находится на месте происшествия. В поисковых работах задействовано 150 человек, 18 единиц техники, 2 дрона и 6 плавсредств.

Из Шымкента 6 спасателей, 1 плавсредство и 1 техника оперативно-спасательного отряда выехали 21 августа в 20.15 и 22 августа в 00.10 прибыли в село Коксарай Отрарского района. Поисково-спасательные работы на реке Сырдарья шымкентские спасатели проводят с 07.00 часов утра 22 августа.

Сегодня дополнительно отправлены силы и средства Оперативно-спасательного отряда ДЧС города Шымкента.

Как могли утонуть 11 человек, на это вопрос попытался ответить министр по ЧС Сырым Шарипханов.