Шымкентские спасатели помогают в поисках тел трех утонувших в Туркестанской области
В настоящее время продолжается поиск 3 человек (из них 2 несовершеннолетних). На базе ДЧС создан оперативный штаб, работает горячая линия (8725 33 5-78-81). Руководство ДЧС Туркестанской области находится на месте происшествия. В поисковых работах задействовано 150 человек, 18 единиц техники, 2 дрона и 6 плавсредств.
Из Шымкента 6 спасателей, 1 плавсредство и 1 техника оперативно-спасательного отряда выехали 21 августа в 20.15 и 22 августа в 00.10 прибыли в село Коксарай Отрарского района. Поисково-спасательные работы на реке Сырдарья шымкентские спасатели проводят с 07.00 часов утра 22 августа.
Сегодня дополнительно отправлены силы и средства Оперативно-спасательного отряда ДЧС города Шымкента.
Как могли утонуть 11 человек, на это вопрос попытался ответить министр по ЧС Сырым Шарипханов.