Президент посетил Республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области
21:29, 05 Сентябрь 2023
КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Глава государства в рамках рабочей поездки в Алматинскую область ознакомился с ходом строительства центра олимпийской подготовки.
Как доложил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, на сегодняшний день завершено возведение атлетического манежа, ледовой арены, многофункционального спортивного зала, зала для художественной и спортивной гимнастики, административного здания и гостиницы. Заканчивается строительство плавательного бассейна, зала единоборств, стрельбища, стадиона с трибунами и лукодрома.