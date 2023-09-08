Очаги пожара на шахте «Казахстанская» все еще тушат

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Работа Правительственной комиссии по расследованию группового несчастного случая вследствие пожара на шахте «Казахстанская» продолжается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

«В настоящее время на аварийном участке шахты завершены работы по возведению 13 изолирующих перемычек. Работа еще 11 перемычек продолжается. На месте задействованы 27 горноспасателей и 45 работников шахты», - сообщили в МЧС.

В ведомстве отметили, что также горноспасателями продолжаются работы по тушению очагов пожара.

Газовая обстановка под контролем. Ухудшения показателей температуры в местах работы нет.

Напомним, 17 августа в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставались пять человек. Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена. На следующий день на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера.

Также 18 августа нашли тело третьего горняка. 19 августа стало известно о том, что найдены тела четвертого и пятого шахтеров.

22 августа министр по ЧС РК Сырым Шарипханов назвал предварительную причину возникновения пожара на шахте «Казахстанская».

В лечебных учреждениях находятся 11 рабочих, из них 9 человек - в Караганде, и два человека - в Шахтинске.

По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет тюрьмы.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО «АрселорМиттал Темиртау» промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.

Генеральный секретарь Казахстанской конфедерации труда Мурат Машкенов, комментируя аварию на шахте «Казахстанская», заявил, что после полного завершения расследования ЧП необходимо принять решение в пользу полного пересмотра договоров Правительства РК с «Арселор Миттал» вплоть до разрыва отношений.

19 августа Алихан Смаилов прибыл в Карагандинскую область. Он встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте «Казахстанская» и заявил, что все ответственные лица будут наказаны.