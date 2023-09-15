Казахские лошади близки к мировому рекорду

14 сентября стартовал девятый этап марафона-байги «Ұлы дала жорығы». 12 команд в общем зачете преодолеют 850 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Кроме того, всадники Астаны, Мангистауской, Жетысуской и Костанайской областей прибудут в Туркестан, покорив 1300 км. Судьи назвали команду этих четырех регионов «Рекорд», зарегистрировав ее отдельно в качестве тринадцатой. Если всадники из «Рекорда» добьются намеченной цели, то в следующем году планируется пригласить представителей Книги рекордов Гиннесса для включения рекорда.

Преодоление 1300 километров на одних лошадях за короткое время - беспрецедентный случай. Впереди осталось пять этапов, то есть 450 километров.



