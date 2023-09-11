Касым-Жомарт Токаев присутствует на матче сборных Казахстана и Северной Ирландии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил матч сборных Казахстана и Северной Ирландии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кроме того, на матче также присутствует легенда казахстанского бокса Геннадий Головкин.







Напомним, в предыдущем матче национальная команда Казахстана в квалификации ЕВРО-2024 уступила сборной Финляндии со счетом 0:1. Единственный гол в той игре забил Антманн.

Пока у казахстанцев остается 9 баллов, мы занимаем четвертое место в группе. В случае победы сборная Казахстана наберет 12 очков. Кроме того, в этом же туре сыграют между собой сборные Финляндии и Дании, то есть потеря очков сегодня у кого-то из прямых конкурентов за выход неизбежна.