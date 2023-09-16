Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать помощь фермерам

Президент Казахстана дал поручение Правительству оказать финансовую и иную необходимую помощь фермерским и крестьянским хозяйствам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«В связи с непогодой и неблагоприятной ситуацией в ряде северных регионов страны Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству оказать финансовую и иную необходимую помощь фермерским и крестьянским хозяйствам, занимающимся производством зерна», - говорится в сообщении Акорды.