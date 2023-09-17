Звуками кобыза лечат пациентов в Косшы

Исцеление музыкой. В поликлинике города Косшы лечат звуками кобыза. Необычную музыкотерапию применяют для улучшения психологического состояния пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Музыкальная терапия – новый метод лечения в поликлинике города Косшы. В своей практике используют его психологи. По словам специалистов, музыка помогает взрослым пациентам при депрессии и других тяжелых психологических состояниях.

«Музыка благоприятно влияет на нервную систему. В лечении мы используем звуки кобыза. При прослушивании человек концентрируется на своих внутренних ощущениях. Психология и болезни связаны напрямую. Многие из них возникают на фоне сильного стресса. Как показывает практика, музыка помогает очистить голову от лишних мыслей, а также выпустить эмоции», - рассказывает психолог поликлиники №1 Косшы Балжан Канапияева.

Научно доказано, что музыка оказывает влияние на психическое и физическое состояние человека. Реакции слуха и мозга порождают ассоциации, а также эстетические переживания. Кобызотерапия – это смесь этнопсихологии и медицины, рассказывают медики. Длительность лечения и композиции подбираются индивидуально для каждого пациента.

«Со дня открытия нашей поликлиники, мы применяем новую методику, которая, по моему знанию, не используется в других поликлиниках. Эту методику впервые внедрил в Павлодаре психолог и музыкант. Она также писала докторскую диссертацию в 2007-2012 годах», - говорит заместитель главного врача поликлиники № 1 Косшы Татьяна Бишораева.

Специалисты отмечают, что музыкальная терапия помогает также в профилактике Альцгеймера. В будущем планируется проводить групповую терапию с пожилыми людьми.