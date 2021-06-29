Звук сирен услышат алматинцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 29 июня зазвучат сирены. ДЧС города проводит плановую техническую проверку готовности системы оповещения населения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

В рамках республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты, Департаментом по ЧС города Алматы, будет проведен запуск городской системы оповещения для проверки работоспособности оборудования и средств оповещения.

В ходе проверки системы оповещения предполагается кратковременное включение электросирен и сиренно-речевых устройств (громкоговорителей), а также осуществление перехвата эфира телевизионных и радиоканалов, размещения информации на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях.

Звуковой сигнал «Внимание всем!!!» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации. Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.