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    11:30, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Звук сирен услышат алматинцы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 29 июня зазвучат сирены. ДЧС города проводит плановую техническую проверку готовности системы оповещения населения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

    В рамках республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты, Департаментом по ЧС города Алматы, будет проведен запуск городской системы оповещения для проверки работоспособности оборудования и средств оповещения.

    В ходе проверки системы оповещения предполагается кратковременное включение электросирен и сиренно-речевых устройств (громкоговорителей), а также осуществление перехвата эфира телевизионных и радиоканалов, размещения информации на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях.

    Звуковой сигнал «Внимание всем!!!» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации. Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.


    Теги:
    МЧС Безопасность Алматы Правоохранительные органы
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