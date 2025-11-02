Звук, который лечит душу: кокшетауская пианистка покоряет игрой на хендпане

Она привыкла жить между двумя городами — Кокшетау и Астаной. В одном семья, в другом — работа и музыка. В этом году Людмила отмечает 30-летие педагогической деятельности.

Но совсем недавно в ее музыкальной вселенной зазвучал новый голос — загадочный и завораживающий хендпан.

Музыка сопровождала Людмилу с самого детства. В советские годы выбор для детей был ограничен — художественная или музыкальная школы.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

— Меня отдали в музыкальную школу. И только к концу обучения я осознала, насколько близка мне музыка, насколько это мое, — вспоминает педагог.

После окончания музыкальной школы Людмила поступила в училище, а затем осталась работать там же, параллельно получая высшее образование.

Музыкант часто с легкой завистью смотрела на коллег, чей инструмент можно было взять с собой. Пианино ведь не положишь в чехол.

А у скрипачей, гитаристов и домбристов все просто. Но жизнь становилась более подвижной, и педагог все чаще задумывалась о компактном инструменте.

Все изменила случайная встреча с хендпаном. А началось все с детского глюкофона, который привлек внимание своим необычным звучанием и формой.

Начав искать информацию, Людмила наткнулась на видеозаписи игры на ханге и хендпанах. Инструмент с первым же звуком покорил ее сердце.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

— Я обзвонила все музыкальные магазины в Астане, но нигде иакого инструмента не было. Все отсылали в Алматы. Я уж было прекратила поиски, но однажды волею случая оказалась с супругом в южной столице и там случайно узнала о проходящем мастер-классе по хангу. Мест не было, но мне повезло — неожиданно одно освободилось. Так я попала в совершенно другую вселенную, — делится музыкант.

На студии, куда она пришла, оказалось множество этнических инструментов: варганы, джамбы, ханги. Как оказалось, организаторы мастер-класса поставляют их по всему Казахстану. Хендпан для Людмилы, который стал подарком от супруга, заказали за границей. К сожалению, в Казахстане пока такие не делают.

Инструмент Людмилы — лепестковый хендпан. Его поверхность состоит из десяти металлических «лепестков», каждый из которых издает звук определенной высоты.

Ханг же отличается от своего сородича: он гораздо больше по размеру, имеет ямочки вместо лепестков, и звук извлекается проще — от легкого прикосновения. Хендпан же требует определенных усилий, чтобы добиться чистого, устойчивого звучания.

— Мне помогает то, что я пианист. Мы привыкли работать обеими руками, координируя движение. В этом есть преимущество. Помню, на открытии аллеи в Кокшетау ко мне подошел один из чиновников и попробовал сыграть на хендпане, но не смог извлечь ни единого звука и очень удивился. Это только с виду кажется простым, — улыбается Людмила.

Чтобы услышать настоящее звучание, недостаточно просто ударить, нужно почувствовать металл. Звук рождается, словно дыхание, и живет до 19 секунд, наполняя пространство вибрацией, которая действует на человека почти физически.

— Это не просто музыка, это волна, которая исцеляет. Когда я играю, чувствую, как звук проходит через меня и возвращается к слушателям. Иногда люди просто молчат, не в силах сказать ни слова — настолько глубоко их трогает это звучание, — делится педагог.

Поэтому часто говорят о терапевтическом эффекте инструмента, который даже используется в странах Юго-Восточной Азии. Звук действует на человека на клеточном уровне.

— У нас немного другой менталитет. Нашим людям нужна структура, понятная мелодия. Поэтому я подбираю минусовки, делаю аранжировки, чтобы музыка была близка слушателю. Мой инструмент в тональности ре-минор, поэтому я выбираю произведения именно этой звуковой высоты, — отмечает музыкант.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

С тех пор, как Орион появился в жизни Людмилы, он сопровождает ее повсюду: и на природе у озера Копы, и в Боровом, и даже за границей. На таможне к такому космическому инструменту относятся с удивлением, но, когда слышат несколько нот, улыбаются и пропускают без слов.

А совсем недавно Людмила впервые вышла с хендпаном на большую сцену, приняв участие в проекте «Музыкальная кофейня» областной филармонии. Одним из номеров стала импровизация на тему Абая. Публика слушала, затаив дыхание.

— Многие считают хендпан этническим инструментом, но это не так. Его придумали швейцарские мастера немецкого происхождения, объединив принципы звучания тибетских чаш и барабанов. Получился универсальный инструмент — современный и глубоко духовный, — говорит Людмила.

Сейчас она выставляет свои ролики на YouTube, которые снимает ее супруг, собирает репертуар и мечтает когда-нибудь добавить в коллекцию настоящий ханг — старшего «брата» хендпана.